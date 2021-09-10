الجامايكية طومسون-هيرا تختتم عامها الذهبي بلقب 100 متر في الدوري الماسي

المصدر: رويترز

أنهت الجامايكية إيلين طومسون-هيرا عامها الذهبي بأفضل طريقة ممكنة بتحقيق لقب سباق 100 متر في نهائي الدوري الماسي لألعاب القوى في زوريخ بختام الموسم أمس الخميس.

وبعد إنجازها في أولمبياد طوكيو بتحقيق ذهبيتي 100 و200 متر كانت طومسون-هيرا على بعد 0.05 ثانية من الرقم القياسي العالمي لفلورنس جريفيث جوينر، الصامد منذ 33 عاما، في لقاء بالدوري الماسي قبل أسبوعين.

ورغم أنها لم تكسر أفضل أرقامها في نهائي الموسم توجت العداءة الجاميكية باللقب بتسجيل 10.65 ثانية متقدمة على البريطانية دينا آشر-سميث.

وقالت طومسون-هيرا للصحفيين "أنا سعيدة جدا بالسباق ومن الجيد أن أضيف لقب الدوري الماسي إلى مجموعتي. كان موسما طويلا لذا أنا سعيدة باجتياز خط النهاية بأمان".

وفي غياب البطل الأولمبي لامونت مارسيل جاكوبس، الذي أعلن الشهر الماضي ابتعاده عن بقية السباقات هذا الموسم، فاز الأمريكي فريد كيرلي، الذي حقق المركز الثاني في طوكيو خلف العداء الإيطالي، بسباق 100 متر للرجال في الدوري الماسي مسجلا 9.87 ثانية.

وحقق الكندي أندريه دي جراسي المركز الثاني مسجلا زمنا شخصيا وهو 9.89 ثانية كما احتل المركز الثاني في سباق 200 متر خلف الأمريكي كيني بدنيرك.

وأصبحت الروسية أنجليكا سيدوروفا ثالث امرأة في التاريخ تعبر حاجز خمسة أمتار في منافسات القفز بالزانة بعدما حققت 5.01 متر بفارق 0.05 متر عن الرقم العالمي التي حققته مواطنتها إيلينا إسينباييفا على الملعب ذاته في 2009.

وكان رقم سيدوروفا هو الرقم القياسي في الدوري الماسي والثاني في منافسات الملاعب المفتوحة عبر التاريخ كما أنه الأفضل منذ رقم إسينباييفا القياسي قبل 12 عاما.

وحاول موندو دوبلانتيس كسر رقمه العالمي وهو 6.18 متر لكن المتسابق السويدي فشل في ذلك رغم دعم 20 ألف متفرج.

وفاز النرويجي كارستن فارهولم، البطل الأولمبي وصاحب الزمن العالمي، بسباق 400 متر حواجز للرجال بسهولة بعدما حقق 47.35 ثانية فيما نالت الهولندية فيمكه بول لقب منافسات السيدات.

وحصدت كريستين مبوما القادمة من ناميبيا، صاحبة فضية ألعاب طوكيو، لقب 200 متر للسيدات إذ حققت زمنا عالميا تحت 20 عاما وهو 21.78 ثانية.

وتفوقت مبوما، الفائزة في بروكسل الأسبوع الماضي، على الجاميكية شريكا جاكسون وآشر-سميث بطلة العالم.

وفازت البريطانية كيلي هودجكينسون بسباق 800 متر للسيدات متفوقة على الأمريكية كيت جريس فيما تغلب الكيني إيمانويل كورير على مواطنه فرجسون روتيتش في سباق الرجال.

وحقق الإيطالي جيانماركو تامبيري، الذي تقاسم اللقب الأولمبي مع القطري معتز برشم، لقب القفز العالي بعدما حقق 2.34 متر.

وحصل 25 بطلا على 30 ألف دولار لكل منهم، وهو نصف قيمة جائزة موسم 2019، كما تأهلوا بشكل تلقائي إلى بطولة العالم 2022 في يوجين بالولايات المتحدة.

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