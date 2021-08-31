شيليتش ينسحب لأول مرة بعد أكثر من 800 مباراة في بطولات المحترفين للتنس

المصدر: رويترز

انسحب الكرواتي مارين شيليتش من مباراته في الدور الأول أمام فيليب كولشرايبر أمس الاثنين بسبب الإصابة على ما يبدو، في أسرع خروج للبطل السابق من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في 13 مشاركة.

وكان شيليتش الفائز باللقب العام 2014 متقدما بمجموعتين لكنه خرج من المباراة في بداية المجموعة الثالثة أثناء تقدم كولشرايبر 2-صفر بعد أن واجه صعوبات في ضربات إرساله.

وهذه أول مرة ينسحب فيها شيليتش بعد أكثر من 800 مباراة في بطولات المحترفين، كما فشل لأول مرة في تجاوز الدور الافتتاحي في فلاشينغ ميدوز، لينضم إلى الأمريكي جون إيسنر في قائمة اللاعبين البارزين الذين خرجوا من البطولة مبكرا أمس الاثنين.

ويلتقي كولشرايبر في الدور الثاني مع الإسباني بابلو أندوخار الذي تأهل على حساب القازاخستاني ميخائيل كوكوشكين.

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