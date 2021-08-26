كينين تغيب عن "أمريكا المفتوحة" للتنس بسبب كورونا

المصدر: رويترز

قالت صوفيا كينين يوم الأربعاء إنها انسحبت من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس المقبلة بعد إصابتها بكوفيد-19 رغم حصولها على اللقاح.

وبذلك تنضم كينين، بطلة أستراليا المفتوحة 2020 والمصنفة الخامسة في نيويورك، إلى قائمة طويلة من الغائبين ومن بينهم سيرينا وليامز وروجر فيدرر ورفائيل نادال وسيمونا هاليب.

وقالت كينين في حسابها على تويتر "ثبت في الآونة الأخيرة إصابتي بكوفيد-19. لحسن الحظ تلقيت التطعيم، وبالتالي كانت الأعراض خفيفة إلى حد ما. ومع ذلك، كانت نتائج الاختبارات العديدة التي خضعت لها إيجابية، وبالتالي لن أتمكن من المنافسة في بطولة أمريكا المفتوحة الأسبوع المقبل.

"أخطط لقضاء الأسابيع القادمة في استعادة صحتي والاستعداد للعب بشكل جيد خلال الخريف. أشكركم جميعا على دعمكم لي. أتمنى لجميع اللاعبين حظا سعيدا في نيويورك".

وتعد كينين (22 عاما) واحدة من اللاعبات البارزات في الجيل الجديد من لاعبات التنس الأمريكيات، بجانب جنيفر برادي وكوكو جوف وجيسيكا بيجولا ودانييل كولينز.

وتنطلق الأدوار الرئيسية لأمريكا المفتوحة يوم الاثنين القادم.

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