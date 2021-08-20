ألفاريز يواجه بلانت في نوفمبر بلاس فيجاس على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة

المصدر: رويترز

قال المكسيكي ساؤول ألفاريز إنه سيواجه كاليب بلانت من أجل لقب وزن فوق الوسط في الملاكمة في السادس من نوفمبر في لاس فيجاس.

ويملك ألفاريز ألقاب مجلس الملاكمة العالمي ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية، فيما يملك الأمريكي بلانت لقب الاتحاد الدولي للملاكمة.

وكتب ألفاريز في حسابه في تويتر الليلة الماضية "في السادس من نوفمبر سنضع الملاكمة المكسيكية على القمة. أسعى للقب الوحيد الذي ينقصني".

ونال ألفاريز لقبه الثالث عندما ألقى فريق بيلي جو ساوندرز بالمنشفة داخل الحلبة في الجولة الثامنة في مايو.

ودافع بلانت عن لقبه بالفوز بإجماع آراء الحكام على كاليب تروكس في يناير.

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