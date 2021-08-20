الراعي الرسمي لبطولة سينسناتي يجاري "أوساكا" في التّبرع لهايتي

المصدر: رويترز

قالت مجموعة ويسترن آند ساوثرن المالية؛ الراعي الرسمي لبطولة سينسناتي المفتوحة للتنس، إنها ستتبرع بمبلغ مماثل بما ستفعله نعومي أوساكا من أجل جهود الإغاثة في هايتي بعد الزلزال المدمر.

وكانت أوساكا الحاصلة على أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى قالت إنها ستتبرع بجائزتها المالية في البطولة إلى هايتي، التي تعرضت لزلزال مدمر بلغت قوته 7.2 درجة.

وأدى الزلزال إلى وفاة أكثر من 2189 شخصا وسوى مئات المنازل بالأرض في الدولة الفقيرة.

وكتبت أوساكا، التي ينحدر والدها من هايتي بينما تنحدر والدتها من اليابان، في حسابها في تويتر "من المؤلم رؤية كل هذا الدمار في هايتي... أشارك في البطولة هذا الأسبوع وسأتبرع بقيمة جائزتي المالية من أجل جهود الإغاثة في هايتي".

وتحصل الفائزة باللقب على 255220 دولارا.

وفي العام الماضي أوضحت إحصاءات فوربس أن أوساكا كانت الرياضية الأعلى دخلا حيث حصلت على 37.4 مليون دولار على مدار 12 شهرا من الجوائز المالية وعقود الرعاية.

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