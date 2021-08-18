إلغاء جائزة اليابان الكبرى في فورمولا 1 للعام الثاني على التوالي

المصدر: رويترز

أعلن منظمون، اليوم، إلغاء سباق جائزة اليابان الكبرى ضمن سباقات فورمولا 1 للسيارات للعام الثاني على التوالي بسبب جائحة كوفيد-19.

ويأتي إلغاء السباق، الذي كان مقرراً في الفترة من 8-10 أكتوبر على حلبة سوزوكا، بعد إلغاء سباق سنغافورة الليلي المقرر في 1-3 أكتوبر.

وقالت إدارة فورمولا 1 في بيان: «بعد المناقشات الجارية مع المروّج والسلطات في اليابان، اتخذت الحكومة اليابانية قراراً بإلغاء السباق هذا الموسم بسبب التعقيدات المستمرة للوباء في البلاد».

وأضافت: «تعمل فورمولا 1 الآن على تفاصيل جدول السباقات المعدل، وستعلن التفاصيل النهائية في الأسابيع المقبلة».

واستضافت اليابان، في الآونة الأخيرة، الألعاب الأولمبية في طوكيو بدون جماهير، كما تقام الألعاب البارالمبية، المقررة في الفترة من 24 أغسطس - 5 سبتمبر، أمام مدرجات خالية أيضاً.

وستنسحب هوندا، مالكة حلبة سوزوكا وراعية السباق، من فورمولا 1 كشركة مصنعة للمحركات في نهاية الموسم الحالي.

وقال كوجي واتانابي، رئيس عمليات العلامة التجارية لهوندا: «في هوندا، نشعر بخيبة أمل بشكل خاص، نظراً لأن هذا العام الأخير من مشروعنا في فورمولا 1، وندرك أن الكثير من الجماهير كانت تتطلع لحضور السباق».

وتعمل فورمولا 1 حالياً، وفقا لبروتوكولات صحية صارمة، مع وجود الفرق في «فقاعات»، وإجراء اختبارات كوفيد-19 لجميع الأفراد ووسائل الإعلام.

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