المصري حسن مصطفى يحتفظ برئاسة الاتحاد الدولي لليد للدورة الـ 6 توالياً

المصدر: د ب أ

فاز المصري حسن مصطفى برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد للدورة السادسة على التوالي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي أمس الخميس، غلق باب الترشح لانتخابات الاتحاد، والتي لم تشهد تقدم أي فرد على منصب الرئيس سوى حسن مصطفى، حيث من المقرر أن تعلن النتيجة في نوفمبر المقبل، ليبقى في منصبه رسميا بالتزكية.

وتقام انتخابات الاتحاد الدولي لليد بشأن المناصب العديدة الأخرى خلال المؤتمر العام للاتحاد في الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر القادم بمدينة أنطاليا التركية.

وأشار الاتحاد الدولي عبر بيانه الرسمي، أنه تم غلق باب الترشح للانتخابات لشغل المناصب المختلفة في السادس من أغسطس الجاري، موضحا أنه سيتم تقديم أوراق المرشحين للمراجعة والتأكيد، وفقا للشروط المنصوص عليها في قوانين الاتحاد الدولي.

يذكر أن حسن مصطفى فاز بمنصب رئاسة الاتحاد الدولي لليد لأول مرة في نوفمبر 2000، ليستمر في منصبه كرئيس منذ ذلك الحين وحتى الآن.

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