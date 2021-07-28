أوباما شريكاً إستراتيجياً لدوري السلة الأفريقي

المصدر: رويترز

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أمس الثلاثاء انضمام الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كشريك إستراتيجي لدوري السلة الأفريقي للمساعدة على دفع جهود المسؤولية الاجتماعية داخل القارة.

وسيملك أوباما حصة أقلية في المشروع، والذي ينوي مع الوقت استخدامه لتمويل برامج مؤسسة أوباما للشباب والقادة في أفريقيا.

وقال أوباما في إفادة صحفية "من خلال الاستثمار في المجتمعات، وتعزيز المساواة على أساس الجنس، وغرس حب لعبة كرة السلة، فإني أعتقد أن دوري السلة الأفريقي المدعوم من الدوري الأمريكي، يستطيع أن يصنع الفارق للكثير من الشبان في أفريقيا".

وأضاف "أبديت إعجابي بالتزام رابطة الدوري نحو أفريقيا، ويتضمن ذلك المبادرة من العديد من اللاعبين الأفارقة الذين يريدون أن يردوا الجميل لدولهم ومجتمعاتهم".

وتابع "لهذا السبب أنا فخور بالانضمام لدوري السلة الأفريقي وأتطلع إلى شراكة تفيد الشباب في العديد من الدول".

وانطلق موسم 2020-2021 في دوري السلة الأمريكي بمشاركة 14 لاعبا أفريقيا، ليعادل أكبر عدد من الأفارقة في بداية موسم بهذه المسابقة، وبعضهم من أفضل اللاعبين مثل العملاق الكاميروني جويل إمبيد المنضم لفريق كل النجوم أربع مرات.

وأعلنت رابطة الدوري الأمريكي في مارس إطلاق مسابقة الدوري الأفريقي بمشاركة أفضل 12 فريقا داخل القارة من 12 دولة بالتعاون أيضا مع الاتحاد الدولي للعبة.

وتملك رابطة الدوري الأمريكي تاريخا طويلا في أفريقيا وافتتحت مقرا لها في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا في 2010.

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