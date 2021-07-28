«ديب دايف دبي» يفتح أبوابه اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

يفتح «ديب دايف دبي»، اليوم أبوابه للعالم، من موقعه المميز في ند الشبا، حيث تنطلق الحجوزات رسمياً على الموقع الإلكتروني «deepdivedubai.com». وتتيح الوجهة الجديدة، التي تحتضن أعمق حوض غوص في العالم، لضيوفها تجربة استكشاف الأعماق التي تصل حتى 60 متراً، وتوفر تجارب الغوص الحر والغوص العميق، بالإضافة إلى تجارب استكشاف رياضة الغطس.

ولعشاق المغامرة، يمكنهم استكشاف الغوص الحر لأعماق تصل حتى 10 أمتار، واستكشاف أرجاء «المدينة الغارقة»، إضافة إلى فرصة الحصول على شهادة «PADI» للغوص في المياه المفتوحة. ويحتضن الحوض الفريد بيئتين حيويتين تحت الماء، مع غرف جافة على عمق 6 و21 متراً، وهو مزود بـ56 كاميرا تغطي جميع الزوايا في أعماق المسبح.

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