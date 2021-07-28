«ديب دايف دبي» يفتتح أبوابه أمام العالم اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن ديب دايف دبي، الوجهة التي تحتضن أعمق حوض غوص في العالم، عن فتح باب الحجز على الموقع الإلكتروني «deepdivedubai.com» لأول مرة منذ افتتاحه في مطلع يوليو. ويتيح حوض الغوص، لجميع ضيوفه استكشاف أعماقه التي تصل حتى 60 متراً، والاستمتاع بتجارب الغوص الحر وغوص سكوبا، بالإضافة إلى تجارب استكشاف رياضة الغطس.

ويضم ديب دايف دبي مدينة غارقة تشمل شوارع مهجورة وشقة مجهزة بالكامل وموقف سيارات وأجهزة ألعاب فيديو كلاسيكية والكثير من المفاجآت.

ويمكن للراغبين بتجربة الوجهة الآن الحجز عن طريق الإنترنت برسم 400 درهم للشخص الواحد، حيث يمكن لجميع الضيوف الذين تجاوزت أعمارهم 10 أعوام الاستمتاع بالتجربة المقسمة إلى ثلاث فئات تشمل الاستكشاف والغوص والتطوير.

وتمكن فئة الاستكشاف الحصول على شهادة معتمدة في الغوص، وتتضمن الغطس مع المدرب لساعة واحدة، مقابل 400 درهم للشخص الواحد، أما استكشاف الغوص الحر فتتيح الغوص لأعماق تصل حتى 10 أمتار بإشراف مدرب، مقابل 1000 درهم، بينما استكشاف غوص سكوبا للمبتدئين فتمكن الغوص لعمق حتى 12 متراً واستكشاف أرجاء وملامح المدينة الغارقة مقابل 1500 درهم.

أما فئة الغوص فتوفر للهواة والمحترفين فرصة الغوص لمستويات تناسب مؤهّلاتهم وبرسم يبدأ من 600 درهم، بينما تضم فئة التطوير مجموعة من الدورات التدريبية للحصول على شهادة PADI للغوص في المياه المفتوحة برسم 3600 درهم.

وتتيح الوجهة لكل غواص إمكانية اصطحاب متفرج مجاناً، كما يمكن اصطحاب متفرجين إضافيين برسم 100 درهم للشخص الواحد. ويفتح ديب دايف دبي أبوابه في ند الشبا بدبي من الأربعاء إلى الأحد من 12 ظهراً وحتى الساعة 8 مساءً.

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