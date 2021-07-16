عقوبات بانتظار "المخالطين" في أولمبياد طوكيو

المصدر: رويترز

طلبت الحكومة اليابانية من اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو معاقبة أعضاء الوفد الأولمبي الزائر الذين لا يلتزم بالقيود المفروضة على الحركة بهدف منع انتشار فيروس كورونا بصرامة.

قالت وزيرة الألعاب الأولمبية والبارالمبية اليابانية تامايو ماروكاوا أمس الخميس إنها طالبت اللجنة على وجه السرعة بتحديد الأفراد الذين قيل إنهم فشلوا في الالتزام بقواعد الحركة المطبقة على من يدخلون اليابان للمشاركة في الأولمبياد ومعاقبتهم.

وفي حديثها في اجتماع خارج الجلسة للجنة مجلس الوزراء بمجلس الشيوخ، الغرفة العليا بالبرلمان الياباني، قالت ماروكاوا أيضًا إن الحكومة تسعى للحصول على رد من اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو بشأن هذه المسألة.

في الاجتماع البرلماني أيضًا، أوضح وزير التنشيط الاقتصادي ياسوتوشي نيشيمورا سبب إلغاء الحكومة أول أمس الأربعاء إشعارًا يهدف إلى قيام الشركات بقطع المعاملات مع المطاعم التي تتحدى طلبًا حكوميًا بعدم تقديم الكحول كإجراء ضد أزمة فيروس كورونا.

قال نيشيمورا، المسؤول عن استجابة الحكومة لفيروس كورونا: ”لقد أخذنا الأمر على محمل الجد أن الأشخاص المرتبطين ببيع الكحول كانوا قلقين للغاية بشأن استقرار المعاملات واستمرارية الأعمال“.

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