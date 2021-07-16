إصابة لاعب التنس الأسترالي دي مينو بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

قالت اللجنة الأولمبية الأسترالية اليوم الجمعة إن عينة أليكس دي مينو لاعب التنس جاءت إيجابية لفيروس كورونا قبل سفره للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

وأضاف ديفيد هيوز؛ المسؤول الطبي للفريق الأولمبي الأسترالي، أن عينة المصنف 15 عالميا جاءت إيجابية قبل سفره من إسبانيا إلى اليابان.

وأبلغ هيوز مؤتمرا صحفيا "لا أريد التحدث عن معلوماته الطبية".

وأشار هيوز إلى أن عينة اللاعب البالغ عمره 22 عاما كانت سلبية في الخامس من يوليو بعد ثلاثة أيام من خروجه من ويمبلدون.

وسافر دي مينو إلى إسبانيا حيث ظهرت عليه الأعراض وجاءت عينته إيجابية.

وتنطلق أولمبياد طوكيو في 23 يوليو فيما تبدأ منافسات التنس في اليوم التالي.

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