التونسية أنس جابر تجمع 27 ألف دولار مقابل بيع مضربين لدعم مكافحة كورونا

المصدر: د ب أ

قامت نجمة التنس التونسية أنس جابر ببيع مضربين على ملكها بمبلغ 75 ألف دينار (حوالي 26 ألف و886 دولار) في مزاد خصص لجمع تبرعات لمكافحة وباء كورونا.

وعرضت جابر، التي حققت في وقت سابق إنجازا عربيا تاريخيا ببلوغها دور الثمانية في منافسات فردي السيدات ببطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)، ثالث بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى، مضربها الخاص في مزاد لجمع التبرعات الاثنين وانتهى أمس الأربعاء.

وقالت جابر في مقطع فيديو أمس توجهت به لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي "لدي خبران جيدان، الأول أن المضرب بيع بـ35 ألف دينار لشخص كريم والخبر الثاني أني بعت مضرب ثاني بـ 40 الف دينار لشخص كريم أيضا".

وأضافت جابر "بهذه الأموال تمكنا من شراء وحدة إنعاش كاملة وثلاثة أسرة إنعاش وثلاث أجهزة مكثف أكسجين سيتم توزيعها على المستشفيات".

وينشط التونسيون هذه الفترة من أجل جمع تبرعات واقتناء تجهيزات لدعم جهود الدولة في احتواء الكارثة الصحية في ظل التفشي الكبير للفيروس والسلالات المتحورة وتسجيل أعداد قياسية من الإصابات اليومية.

وتعاني المستشفيات العمومية التي بلغت في معظمها طاقة استيعابها القصوى من نقص في الأكسيجين وأسرة الإنعاش والمستلزمات الطبية.

وتعهدت أنس جابر أيضا بالتبرع من أموالها الخاصة لشراء المزيد من المعدات.

وقالت "يتعين أن نتوحد جميعا لننجح في التغلب على الجائحة".

وتدفقت على تونس منذ نحو أسبوع مساعدات عاجلة من عدة دول لمساعدتها في احتواء الكارثة الصحية.

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