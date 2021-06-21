الاتحاد الدولي لألعاب القوى يرفع قيمة الجوائز المالية في بطولة العالم

المصدر: رويترز

قال الاتحاد الدولي لألعاب القوى إنه سيرفع قيمة الجوائز المالية بمليون دولار للرياضيين في بطولة العالم بدءا من نسخة 2022 التي تقام في يوغين بولاية أوريغون الأمريكية.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن مليوني دولار من قيمة الغرامة التي سيدفعها الاتحاد الروسي لانتهاك لوائح المنشطات ستُستخدم لزيادة قيمة الجوائز المالية في النسختين المقبلتين في أوريغون وبودابست.

وأضاف الاتحاد الدولي إن الزيادة في قيمة الجوائز المالية ستكون جزءا من عقد المدينة الفائزة بالتنظيم بدءا من 2025.

وسيضمن التمويل الإضافي حصول 44 مسابقة على 23 ألف دولار إضافية في كل بطولة.

وفي بطولة العالم 2019 في الدوحة بلغ مجموع الجوائز المالية 7.53 مليون دولار تم توزيعها على أصحاب أول ثمانية مراكز في كل مسابقة.

ويأمل الاتحاد الدولي في وصول التمويل الإضافي إلى أكبر عدد ممكن من الرياضيين، وسيطلب الرياضيون ولجان المسابقات من مجلس الاتحاد الدولي معرفة كيف سيتم توزيع الجوائز بالتحديد.

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