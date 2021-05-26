مشجع مصاب بكورونا قد يتسبب بكارثة لـ 23 ألف مشجع آخر

المصدر: د ب أ

ذكرت السلطات الأسترالية، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على الكثير من المشجعين الدخول في عزلة بعدما جلس متفرج مصاب بفيروس كورونا المستجد في الاستاد، لمشاهدة إحدى مباريات كرة القدم الأسترالية، الأسبوع الماضي.

وشاهد ما يقرب من 23 ألف متفرج مباراة في كرة القدم الأسترالية بين فريقي كولينجوود وبورت أديليد على ملعب ملبورن للكريكيت، ولم يتضح في البداية عدد الأشخاص المتضررين.

وأوضحت رابطة كرة القدم الأسترالية أن فريق بورت أديليد يخضع أيضا للاختبار نظرا لأنه شارك في رحلة العودة إلى مدينته مع مشجعين كان من الممكن أنهم خالطوا الشخص المصاب.

وحققت أستراليا نجاحا كبيرا حتى الآن في مكافحة الوباء بسبب الإجراءات الصارمة للغاية. ورغم ذلك، تم تأكيد حالات جديدة مؤخرا بمدينة ملبورن، ثاني أكبر مدينة في البلاد، بما في ذلك السلالة الهندية شديدة العدوى.

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