نادال يتغلب على ديوكوفيتش ويتوج بلقب بطولة روما العاشر

المصدر: د ب أ

عزز نجم التنس الإسباني المخضرم رافاييل نادال رقمه القياسي كأكثر اللاعبين فوزا ببطولة روما للأساتذة، عقب فوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش بنتيجة 7 / 5 و1 / 6 و6 / 3 في المباراة النهائية للمسابقة أمس الأحد.

كان هذا هو التتويج الأول لنادال في بطولات الأساتذة، ذات الألف نقطة، هذا العام، علما بأنه اللقب السادس والثلاثون للنجم الإسباني في بطولات الأساتذة، متساويا مع عدد ألقاب ديوكوفيتش منذ إنشاء تلك السلسلة عام 1990.

وبات هذا هو الفوز الرابع لنادال خلال ست نهائيات جمعته مع ديوكوفيتش في بطولة روما، مقابل انتصارين فقط للنجم الصربي.

وأمضى ديوكوفيتش قرابة خمس ساعات في الملعب أول أمس السبت بعدما خاض لقاءه بدور الثمانية الذي تأجل بسبب الأمطار أمام اليوناني ستيفانوس تيستيباس، ثم أعقبه انتصاره في الدور قبل النهائي على الإيطالي لورينزو سونيجو، لكنه لم يظهر أي علامات للإرهاق في المراحل الأولى من البطولة.

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