تحديد حجم الحضور الجماهير لأولمبياد طوكيو أبريل الجاري

المصدر: رويترز

قالت سيكو هاشيموتو، رئيسة اللجنة المحلية المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي 2020 المؤجل، أول أمس الاثنين، إن اللجنة ستبت في حجم الحضور الجماهيري في الدورة في وقت لاحق من أبريل الجاري.

وعبرت هاشيموتو عن أملها في توصل الأطراف المعنية بالحدث إلى توافق حول هذا الأمر حتى يتسنى للمنظمين اتخاذ إجراءات تتسم بالمرونة اعتمادا على ما يطرأ من تغييرات على الموقف الصحي.

وأضافت هاشيموتو أن اللجنة المنظمة تستعد لتنفيذ إجراءات صحية دقيقة خلال الدورة تهدف إلى تجنب الإصابة بالعدوى وتضمن سلامة وصحة الجميع.

وأعلنت اليابان يوم الجمعة الماضي حالة طوارىء "قصوى وقصيرة الأجل" في طوكيو وأوساكا وكيوتو وهيوجو مع تزايد عدد حالات الإصابة بالعدوى قبل ثلاثة أشهر من موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة.

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