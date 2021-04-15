"كيودو" عن مسؤول ياباني: إلغاء الأولمبياد أمر وارد

المصدر: رويترز

نقلت وكالة كيودو للأنباء عن مسؤول في الحزب الحاكم في اليابان اليوم الخميس إن إلغاء أولمبياد طوكيو أمر وارد لو أصبح وضع فيروس كورونا أكثر صعوبة.

وذكرت كيودو أن توشيهيرو نيكاي؛ الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي، قال في تصريحات تلفزيونية: إذا كانت حالات الإصابة بفيروس كورونا المتزايدة تعني "أنه من المستحيل فربما نستسلم للأمر".

وتعاني اليابان تحت وطأة زيادة الإصابات بعدوى كوفيد-19 بعد إنهاء الحكومة حالة الطوارئ في طوكيو، فيما سجلت أوساكا رقما قياسيا في الإصابات.

وتضغط الحكومة لمواصلة الاستعدادات قبل أقل من مئة يوم على افتتاح البطولة في 23 يوليو بالحفاظ على التباعد الاجتماعي والقيود على الجماهير في الألعاب.

وتشير استطلاعات الرأي إلى عدم ترحيب اليابانيين بإقامة البطولة.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من اللجنة المنظمة للأولمبياد.

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