كورونا يلغي بطولة ريو دي جانيرو للتنس

المصدر: د ب أ

قال منظمو بطولة ريو المفتوحة للتنس 2021 في البرازيل أمس الخميس، إن منافسات البطولة لن تقام العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا.

وجاء في تغريدة للمنظمين عبر تويتر: "بسبب استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بجائحة فيروس كورونا، لن تقام بطولة ريو المفتوحة لعام 2021". وأن "النسخة الثامنة من أكبر بطولة تنس في أمريكا الجنوبية ستقام في فبراير 2022".

وكان من المقرر أصلاً إقامة البطولة في فبراير الماضي ولكن تم تأجيلها بسبب الأزمة الصحية.

وقال مدير البطولة لويز كارفالو في بيان "كافحنا إلى أقصى مدى حتى يمكن إقامة الحدث في 2021 لكن للأسف لم يكن ذلك ممكنا".

وتعد البرازيل إحدى أكثر دول العالم تضرراً بالجائحة.وتسبقها فقط الولايات المتحدة التي سجلت أكبر عدد من الإصابات والوفيات.

وأعلنت وزارة الصحة في البلاد يوم الأربعاء تسجيل رقم قياسي جديد للوفيات بلغ 3869 حالة وفاة خلال 24 ساعة، محطمة بذلك الرقم القياسي السابق والبالغ 3780 حالة وفاة في اليوم السابق.

وتجاوزت البلاد عتبة 3 آلاف حالة وفاة يومية بسبب كورونا لأول مرة قبل أسبوع.

ويبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد حتى الآن 321 ألفا و 515 حالة، بينما تم تسجيل أكثر من 7ر12 مليون إصابة مؤكدة بالفيروس.

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