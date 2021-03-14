وفاة معلق فورمولا-1 الشهير موراي ووكر

المصدر: د ب أ

توفى البريطاني موراي ووكر المعلق الشهير في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 عن عمر ناهز 97 عاما.

ويعتبر ووكر أحد أكثر الأصوات شهرة في فورمولا-1 حيث عمل كمعلق في التليفزيون البريطاني لأكثر من 30 عاما.

وذكرت رابطة السائقين البريطانيين في بيان لها اليوم السبت عبر شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي "نعلن بحزن بالغ نبأ وفاة معلق نادي رابطة السائقين البريطانيين موراي ووكر".

وأضاف البيان "صديق، أسطورة حقيقية لسباقات السيارات، المعلق المفضل على المستوى الوطني، وصانع البسمة، نشكر موراي على كل ما فعله لمجتمعنا، أرقد في سلام صديقنا".

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