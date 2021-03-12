موراي يغيب عن بطولة دبي للتنس بعدما رزق بطفله الرابع

المصدر: رويترز

يغيب أندي موراي عن بطولة دبي للتنس الأسبوع المقبل بعد أن وضعت زوجته كيم طفلهما الرابع.

وكان اللاعب البريطاني الحاصل على ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى يعتزم المشاركة في دبي قبل ميامي المفتوحة التي لا يزال يخطط للعب فيها.

ولموراي البالغ من العمر 33 عاما ابنتان هما صوفيا البالغة من العمر خمس سنوات وإيدي ثلاث سنوات إضافة إلى ابنه تيدي البالغ من العمر عاما واحدا.

وتراجع موراي المصنف الأول على العالم سابقا إلى المركز 116 عالميا بعد غياب طويل عقب جراحتين في الفخذ.

ولم يتمكن من السفر إلى استراليا المفتوحة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكانت آخر بطولة خاضها روتردام المفتوحة حين خسر أمام الروسي أندريه روبليف الأسبوع الماضي.

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