المصرية ميار تعتذر عن عدم المشاركة في بطولة سوق دبي لتنس السيدات

المصدر: د ب أ

أكد صلاح تهلك مدير بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات أن اللاعبة المصرية ميار شريف اعتذرت عن عدم المشاركة في النسخة الجديدة من البطولة التي تنطلق غدا الأحد.

وقال تهلك :" ميار طلبت الحصول على بطاقة الدعوة قبل أسبوعين للتخطيط للمشاركات القادمة، ولكن هذا الأمر كان صعبا على بطولة سوق دبي، لذلك اعتذرت اللاعبة المصرية حيث يتواجد في روزنامتها المشاركة في بطولة المكسيك".

وكانت ميار شريف، في حال مشاركتها، ستكون اللاعبة العربية الثانية، في هذه البطولة الكبيرة، حيث يشارك فيها حاليا البطلة التونسية أنس جابر المصنفة 31 عالميا والتي أوقعتها القرعة التي جرت اليوم السبت في مواجهة التشيكية كاترينا سينياكوفا المصنفة 68 عالميا.

وتنطلق غدا الأحد وعلى مدار 14 يوما البطولة بمشاركة أبرز اللاعبات على مستوى العالم.

وتقام البطولة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتحمل نسخة السيدات رقم 21، بإجمالي جوائز تبلغ 8ر1 مليون دولار.

ويشارك في البطولة 4 لاعبات من المصنفات الـ10 الأوائل عالمياً، و12 ضمن قائمة الأفضل 20 على العالم، تتقدمهم بطلة تنس دبي لعامي 2017 و2018، الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة السادسة على العالم، والتي تبحث

وتخطط إلى حصد اللقب الثالث لها تاريخياً في البطولة، ومعادلة إنجاز الأميركية فينوس وليامز المتوجة بألقاب أعوام (2009 - 2010 - 2014) وتُعد ثاني أكثر اللاعبات حصداً للقب، بعد البلجيكية جوستين هينان صاحبة الألقاب الأربعة (2003 - 2004 - 2006 - 2007).

كما تشهد قائمة اللاعبات المشاركات بطلة نسخة 2013 التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة العاشرة عالمياً، والسويسرية بليندا بنشيتش المصنفة 12 على العالم، والتي سبق لها الفوز في نسخة 2019.

وفي نفس الوقت تشهد البطولة عودة التونسية أنس جابر المصنفة 31 عالمياً، إلى بطولة دبي، ضمن سعيها إلى مقارعة كبار اللاعبات.

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