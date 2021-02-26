حيثيات إيقاف رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد

المصدر: د ب أ

كشف الاتحاد الدولي لكرة اليد حيثيات إيقاف هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري للعبة على خلفية إدانته بانتهاك الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، خلال بطولة العالم لليد التي أقيمت بمصر الشهر الماضي.

وقرر الاتحاد الدولي لليد إيقاف نصر حتي أقرب جمعية عمومية مع منحه أحقية الاستئناف علي ذلك.

وذكر الاتحاد الدولي لليد في بيان رسمي أمس الخميس أنه اعتمد في 4 دیسمبر 2020 لوائح مسابقات خاصة ببطولة العالم للید التي أقیمت بمصر هذا العام، بالإضافة للنواحي القانونیة فیما یتعلق بخطة الإجراءات الطبیة الاحترازیة لفيروس كورونا المستجد، كمثال وليس على سبيل الحصر: نطاق التطبیق والعقوبات (والتي أرسلت لجمیع الاتحادات الأھلیة المشاركة بمونديال اليد في مصر).

وأضاف الاتحاد أنه طالب الاتحادات الأھلیة عدة مرات بالامتثال لجمیع الالتزامات المنصوص علیھا في خطة الإجراءات الطبیة الاحترازیة لفيروس كورونا في جمیع الأوقات خلال فتره إقامتھم ضمن فعالیات المونديال لضمان التنظیم في مناخ آمن وبیئة صحیة لجمیع المشاركین.

وتابع "ناقش المكتب التنفیذي للاتحاد الدولي للید، والذي عقد عن طریق دائرة تليفزيونية مغلقة (فیدیو كونفرانس) یوم الجمعة الماضي، التقاریر المقدمة من رئیس لجنة المسابقات للبطولة الألماني دیترش شبیته، بالإضافة لقرار لجنة الانضباط والمتعلقة بقضیة رئیس الاتحاد المصري لكره الید ھشام نصر، الذي انتھك عدة مرات خطة الإجراءات الطبیة الاحترازیة لفيروس كورونا".

وأوضح الاتحاد "ورد بالتقاریر وقرار لجنة الانضباط قیام نصر بالانتقال عدة مرات ما بین المناطق المخصصة للفقاعة الطبیة والمناطق غیر المدرجة بھا، علما بأنه كان مقیما في إحدى الفنادق المدرجة في الفقاعة الطبیة، بالإضافة إلى سؤال نصر عما إذا كان یرغب خلال منافسات البطولة في البقاء داخل الفقاعة أو الخروج منھا وأجاب برغبته بالبقاء في الفقاعة".

وأشار الاتحاد إلى أن التقارير تضمنت أنه في 13 ینایر2021: قام ھشام نصر بالانتقال ما بین المناطق المخصصة للفقاعة الطبیة والمناطق غیر المدرجة بھا، وذلك من خلال تواجده في منصة كبار الزوار أثناء حفل الافتتاح.

تابع الاتحاد "أنه في يوم 16 من الشهر ذاته، التقي نصر بممثلي سفارة دولة الرأس الأخضر (كاب فيردي)، وعلیه فقد انتقل ما بین المناطق المخصصة للفقاعة والمناطق غیر المدرجة بھا خلال مباراة المجر والرأس الأخضر، وفقا لما ورد بتقریر ممثل الاتحاد الدولي المعین في تلك المباراة (التشيكي فرانتشیك تابروسكي)، الذي یشغل منصب عضو المكتب التنفیذي للاتحاد الدولي لكره الید".

وأوضح "أنه في يوم 17 من الشهر ذاته أرسل رئیس لجنة المسابقات للبطولة (دیترش شبیته ) رسالة رسمیة للمھندس ھشام نصر بشأن انتھاكاته لخطة الإجراءات الطبیة الاحترازیة لفيروس كورونا، بالإضافة لقيام نصر باستقبال ضیوف غیر مقیمین داخل الفقاعة، حیث طاف بھم داخل المناطق المدرجة بالفقاعة الطبیة. وعلى ذلك، طلب منه تقدیم تفسیر لتلك الانتھاكات المذكورة".

ألمح الاتحاد الدولي "في 18 ینایر 2021: أرسل نصر خطابا للاتحاد الدولي لكرة الید مؤكدا احترامه وجمیع العاملین باللجنة المنظمة للبطولة لخطة الإجراءات الطبیة الاحترازیة وأضاف بأنه في حال التقائه بأي شخص غیر مقیم في الفقاعة، یتم إجراء اختبار للأشخاص المعنیین وكانت النتائج سلبیة".

وواصل الاتحاد "في اليوم التالي، أبلغ رئیس لجنة المسابقات للبطولة عن انتھاك جدید صارخ قام به المھندس ھشام نصر رغم التحذیر السابق (رسالة الاتحاد الدولي للید والمتضمنة انتھاكاته لخطة الإجراءات الطبیة الاحترازیة لفيروس كورونا)، حیث قام نصر خلال مباراة مقدونیا وتشیلي بالنزول من منصة كبار الزوار غیر المدرجة في الفقاعة عابرا أرض الملعب للاتجاه لمنطقة الفقاعة".

كشف الاتحاد "اعتبر رئیس لجنة المسابقات للبطولة ھذا العمل انتھاكا واضحا تم أمام كامیرات التلیفزیون، كما شاھد أیضا ھذا الانتھاك جمیع ممثلي الاتحاد الدولي بما في ذلك حكام وإداریون وممثلو الاتحاد لتلك المباراة الذين اعتبروه انتھاكا صارخا للقوانین الموضوعة لتلك البطولة في ظل وباء كورونا المستجد".

أضاف بيان الاتحاد "قام رئیس لجنة المسابقات للبطولة بمعاونة مدیر الصالة المعین من قبل اللجنة المنظمة بإرغام ھشام نصر للعودة لمنصة كبار الزوار، وبصفة عامة، فقد شاھد عدد كبیر من المشاركین في البطولة انتھاكات رئيس اتحاد اليد المصري المتعددة".

واستطرد بيان الاتحاد الدولي "بناء على تقریر رئیس لجنة المسابقات للبطولة، درست لجنة الانضباط القضیة وقررت في 19 ینایر 2021 فرض قیود على دخول المھندس ھشام نصر للمناطق المدرجة بالفقاعة الطبیة في الصالات الریاضیة، حیث تقام مباريات المونديال، وكذلك بالمناطق المتواجدة في الحزام الأحمر في الفنادق المدرجة في الفقاعة الطبیة والتي یقیم بھا جمیع المشاركین بالبطولة على أن یتم تقدیم ھذا القرار لرئیس لجنة المسابقات للبطولة والمكتب التنفیذي للاتحاد الدولي لكره الید".

وأكد الاتحاد الدولي "لم تفرض لجنة الانضباط أي عقوبة علي نصر (على سبیل المثال: الإقصاء الكامل من البطولة طبقا للائحة القانونیة للمونديال مما قد یكون له اثر سلبي على المنتخب المصري) آخذا في الاعتبار أن البطولة مقامة على أرض مصر. لذا، فقد تم ترك القرار بشأن انتھاكات نصر للمكتب التنفیذي للاتحاد الدولي لليد".

ألمح الاتحاد إلى أنه وفقا لتوجیھات لجنة الانضباط، تم عرض الموضوع برمته على المكتب التنفیذي للاتحاد الدولي للید في جلسته المنعقدة بالفیدیو كونفونس في یوم 19 ینایر 2021. تم الأخذ في الاعتبار الانتھاكات الجسیمة والمتكررة لخطة الإجراءات الطبیة الاحترازیة لفيروس كورونا من جانب المھندس ھشام نصر خلال المونديال، لذا رفع المكتب التنفیذي للاتحاد الدولي توصیة لمجلس إدارة الاتحاد بإیقاف رئیس الاتحاد المصري لكرة الید من تاریخه من جمیع أنشطة كرة الید لحین انعقاد الجمعیة العمومیة للاتحاد الدولي للعبة وفقا للائحة النظام الأساسي للاتحاد الدولي".

أوضح الاتحاد الدولي أنه أخذ بعین الاعتبار الانتھاكات الجسیمة والمتكررة لخطة الإجراءات الطبیة الاحترازیة التي ارتكبھا نصر والتي كانت من الممكن تعریض البطولة للخطر.

وأوضح الاتحاد أيضا أنه أخذ في الاعتبار أيضا الاستثمار الضخم الذي قدمته الحكومة المصریة لتنفیذ خطة الإجراءات الطبیة الاحترازیة والتي تھدف للحد من انتشار فیروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وأرواح جمیع المشاركین في بطولة العالم".

كما أثنى الاتحاد على "الجھود المتمیزة المبذولة من كبار الشخصیات في الحكومة المصریة للخروج بالبطولة كأفضل تنظیم على الإطلاق، خاصة في مثل ھذا الوقت غیر المسبوق".

في نهاية البيان، أوضح الاتحاد الدولي أن لرئیس الاتحاد المصري للعبة الحق في إرسال دفوعاته لمجلس إدارة الاتحاد الدولي وفقا للائحة النظام الأساسي للاتحاد الدولي بالإضافة لحقه في الاستئناف ضد القرار.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز