نقل تايغر وودز للمستشفى بعد تعرضه لحادث سير

المصدر: د ب أ

ذكرت شرطة لوس أنجليس أمس الثلاثاء أن نجم الغولف تايغر وودز نقل إلى المستشفى عقب تعرضه لحادث سيارة.

وبحسب بيان شرطة لوس أنجليس فإن وودز (45 عاما) تعرض لحادث مروري فردي، وتعرضت السيارة "لأضرار بالغة".

وأشار بيان شرطة لوس أنجليس، التي بدأت التحقيق في الحادث "بعد انتشاله من بين الحطام تم نقل وودز إلى مستشفى محلي بواسطة سيارة إسعاف".

ولم يتم الكشف بشكل فوري عن أي تفاصيل تخص الإصابات التي تعرض لها وودز الفائز بـ15 لقبا في البطولات الكبرى للغولف.

وذكرت مجلة "جولف دايجست" أن وودز كان في كاليفورنيا لإجراء جلسة تصوير تستمر يومين عقب استضافته على هامش بطولة رابطة محترفي الغولف والتي لم يشارك بها بسبب الإصابة.

وأشارت "جولف دايجست" إلى أن "صور ظهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لوودز وهو يبتسم مع (لاعب كرة السلة) السابق دوين وايد و(الممثل) ديفيد سباد في نادي ريفي أول أمس الاثنين، لكن حركته مازالت مقيدة، لم يسدد الكرات بعد أو يدفع بها إلى داخل الحفرة".

وأضافت "ظهر بحالة جيدة أول أمس الاثنين لكنه لم يذهب إلى الدورة من أجل اليوم الثاني للتصوير".

وجاءت أخر منافسة خاضها وودز في ديسمبر الماضي وخضع بعدها لجراحة لعلاج في الظهر كانت خامس جراحة في الظهر يخضع لها بشكل عام.

وقال وودز لشبكة "سي بي اس" التليفزيونية أمس الأول الأحد إنه غير واثق من إمكانية مشاركته في البطولة الكبرى الأولى للموسم، بطولة الأساتذة في اوجوستا ناشيونال في الثامن من ابريل.

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