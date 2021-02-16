اعتقال سباح أولمبي أسترالي بحوزته كمية كبيرة من المخدرات

المصدر: د ب أ

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن السباح الأولمبي الأسترالي سكوت ميلر اعتقل بسبب مزاعم بنقله ما قيمته أكثر من مليوني دولار أسترالي (5ر1 مليون دولار أمريكي) من مادة الميثامفيتامين مخبأة في شموع.

وقال مسؤول شرطة نيو ساوث ويلز، جون واتسون، إنه تم إلقاء القبض على رجلين (45 عاما) و (47 عاما) في سيدني صباح اليوم الثلاثاء، وأنه سيتم اتهامهما بتوزيع كميات تجارية كبيرة من الميثامفيتامين.

ولم يذكر واتسون اسم الرجلين، لكن وسائل إعلام أسترالية ذكرت أن الرجل البالغ من العمر 45 عاما هو ميلر، وهو سباح فاز بميدالية فضية وبرونزية لأستراليا في دورة الألعاب الأولمبية العام 1996 في أتلانتا، بولاية جورجيا الأمريكية.

وقال واتسون إن الرجلين كانا يخفيان المخدرات في الشموع"، مضيفا أنه تم ضبط ثماني شموع تحمل كل منها حوالي نصف كيلوغرام من الميثامفيتامين.

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