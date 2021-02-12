بطل سباقات فورمولا 1 يتعرض لحادث سير أثناء قيادة دراجة

المصدر: رويترز

قال فريق ألباين المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إن سائقه الإسباني فرناندو ألونسو تعرض لحادث سير أثناء قيادته دراجة في سويسرا، وذلك بعد تقرير إعلامي أشار إلى أنه ربما أصيب بكسور.

ومن المقرر أن يعود ألونسو (39 عاما) بطل العام مرتين للمنافسة في سباقات فورمولا 1 هذا الموسم بعد عامين بعيدا عن الرياضة.

وأضاف الفريق في بيان "فرناندو في كامل وعيه وحالته جيدة وينتظر الخضوع لفحوصات طبية صباح الغد".

وذكرت صحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية في وقت سابق إن السابق الإسباني اصطدم بسيارة أثناء التدريب على دراجته بالقرب من لوجانو ونُقل إلى المستشفى.

وقال ألباين، المعروف سابقا باسم رينو، إنه لن يكون هناك المزيد من التحديث اليوم.

وقالت الصحيفة الإيطالية إن الأشعة المبدئية تشير إلى حدوث كسور محتملة، وأثارت الشكوك بشأن إمكانية مشاركة ألونسو في بداية الموسم الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة العالم بسباق البحرين في 28 مارس المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز