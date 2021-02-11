منتقد "حديث النساء" سيستقيل من رئاسة لجنة تنظيم أولمبياد طوكيو

المصدر: رويترز

قالت شبكة فوجي للأنباء اليوم الخميس إن يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 سيقدم استقالته بعد تصريحاته عن تحدث السيدات لفترات طويلة الأسبوع الماضية.

وفجرت تصريحات موري خلال اجتماع اللجنة الأولمبية اليابانية في الأسبوع الأول من الشهر الحالي موجة من الانتقادات لرئيس الوزراء الياباني السابق محليا وعالميا.

ونتيجة ذلك دعا موري، البالغ عمره 83 عاما، لمؤتمر صحفي في الرابع من فبراير للاعتذار ووصف تصريحاته بأنها "غير مقبولة" وضد المبادئ الأولمبية لكنه رفض الاستقالة.

وأدت تعليقات موري، الذي اتسمت فترته كرئيس للوزراء بالزلات والأخطاء، إلى انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وطالبه السياسيون المعارضون في البرلمان بتقديم استقالته.

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