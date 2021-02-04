رئيس لجنة تنظيم أولمبياد طوكيو يعتذر اليوم عن انزعاجه من حديث النساء

المصدر: رويترز

قال تلفزيون نيبون الياباني إن يوشيرو موري، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، سيحدث لوسائل الإعلام اليوم الخميس للتعليق على تصريحاته ضد السيدات والاعتذار عنها، لكنه لا يفكر في الاستقالة.

وأثار موري، رئيس الوزراء السابق ورئيس اللجنة المنظمة، الغضب بعدما وصف اجتماعاته الطويلة مع السيدات "بالمزعجة" لأنهن يتحدثن كثيرا.

وذكرت صحيفة أساي اليابانية أن موري البالغ عمره 83 عاما قال في اجتماع لجنة أمناء اللجنة الأولمبية اليابانية: "لو زاد عدد السيدات في مجلس إدارة اللجنة علينا التأكد من تحديد وقت للحديث، لأنهن بطريقة ما يواجهن صعوبة في التوقف وهذا مزعج.

"هناك نحو سبع سيدات في اللجنة المنظمة لكن كل واحدة منهن تعرف دورها".

وتصدر وسم "موري، من فضلك قدم استقالتك" تويتر في اليابان صباح اليوم الخميس.

وأبلغ موري، الذي اتسمت فترته في رئاسة وزراء اليابان بالعديد من الزلات والأخطاء، صحيفة ماينيتشي اليوم الخميس إنه تعرض "للتوبيخ" من زوجته وابنته وحفيدته بسبب تصريحاته.

وتابع في مقابلة مع الصحيفة "أؤمن أنه يجب علي الوفاء بمسؤولياتي لكن ربما استقيل لو تزايد الطلب على تقديم استقالتي".

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من اللجنة المنظمة للأولمبياد.

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