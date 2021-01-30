الدنمارك تحبط آمال إسبانيا وتواجه السويد في نهائي مونديال اليد

المصدر: د ب أ

واصل المنتخب الدنماركي لكرة اليد انطلاقته الرائعة في رحلة الدفاع عن لقبه ببطولة العالم الـ27 وتأهل الفريق إلى المباراة النهائية للبطولة بالفوز الثمين 35 / 33 على نظيره الإسباني اليوم الجمعة في الدور قبل النهائي للبطولة المقامة حاليا في مصر.

وحجز المنتخب الدنماركي مقعده في النهائي عن جدارة بفوز ثمين على نظيره الإسباني ليضرب موعدا مع المنتخب السويدي الذي تغلب على نظيره الفرنسي 32 / 26 في وقت سابق اليوم بالمباراة الأخرى للمربع الذهبي.

ويلتقي الفريقان الدنماركي والسويدي في النهائي بعد غد فيما يلتقي منتخبا فرنسا وإسبانيا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وبهذا، ستشهد البطولة نهائيا اسكندنافيا ثانيا على التوالي حيث جمع نهائي النسخة الماضية بين منتخبي الدنمارك والنرويج وتوج خلاله المنتخب الدنماركي باللقب الأول له في تاريخ مشاركاته بمونديال اليد.

ورغم الجهد البدني الكبير الذي بذله المنتخب الدنماركي في مباراة دور الثمانية أمام المنتخب المصري، والتي امتدت لوقتين إضافيين قبل أن يحسمها بطل العالم برميات الجزاء الترجيحية، ظهر المنتخب الدنماركي بشكل رائع في المباراة حيث تفوق على منافسه الإسباني منذ بداية اللقاء وحتى نهايته.

وأنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول لصالحه 18 / 16 ثم حافظ الفريق على تقدمه في الشوط الثاني لينهي اللقاء لصالحه رغم انتفاضة المنتخب الإسباني على فترات قليلة ومتقطعة خلال الشوطين.

وبهذا، سيخوض المنتخب الدنماركي النهائي للمرة الخامسة علما بأنه أخفق في أول ثلاث مرات بلغ فيها النهائي قبل أن يحقق لقبه الوحيد في المونديال من خلال النسخة الماضية التي استضافتها بلاده بالتنظيم المشترك مع ألمانيا في مطلع 2019 .

وفي المقابل، بدد المنتخب الدنماركي آمال نظيره الإسباني في العودة للنهائي للمرة الأولى منذ فوزه بلقبه الثاني في البطولة على أرضه عام 2013 .

وكان المنتخب الإسباني توج بلقب البطولة في 2005 بتونس و2013 بإسبانيا ، وذلك في المرتين الوحيدتين اللتين بلغ فيهما النهائي.

واستحق اللاعب الدنماركي العملاق ميكيل هانسن جائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما لعب دورا بارزا في هذا الفوز حيث أحرز 12 من أهداف الفريق وذلك من 17 تصويبة على المرمى الإسباني.

وقدم الفريقان عرضا جيدا وقويا في بداية المباراة وجاء الهجوم سجالا بينهما حيث أظهر كل منهما قدرات تهديفية عالية خاصة المنتخب الدنماركي.

وعلى مدار الدقائق الأولى من المباراة، لم يتسع الفارق بين الفريقين عن هدف أو اثنين على الأكثر مع تقدم المنتخب الدنماركي الذي امتاز بالدفاع القوي أيضا ومن خلال ستة لاعبين في مواجهة الفريق الإسباني الذي لم يجد حلا حاسما في مواجهة هذا الدفاع القوي.

وظل المنتخب الإسباني صامدا أمام القوة الدنماركية حتى منتصف الشوط الأول حيث وسع الفريق الدنماركي إلى ثلاثة أهداف ثم أربعة أهداف ما دفع مدرب المنتخب الإسباني لطلب وقت مستقطع في الدقيقة 16 اثر تأخر فريقه 7 / 11 .

ولكن المنتخب الدنماركي واصل تفوقه في الشوط الأول حتى مع انتفاضة منافسه الإسباني في الدقائق الأخيرة ليقلص الفارق إلى هدفين فقط حيث أنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول لصالحه 18 / 16 .

ولعب النجم العملاق ميكيل هانسن دورا بارزا في تقدم المنتخب الدنماركي في الشوط الأول حيث سجل ستة أهداف للفريق من ثماني تصويبات على المرمى الإسباني.

وخلال الشوط الأول، بلغت كفاءة تصويبات المنتخب الدنماركي على المرمى الإسباني 78 % مقابل 76 % للمنتخب الإسباني.

وبدأ المنتخب الدنماركي الشوط الثاني أيضا بقوة ووسع الفارق مجددا إلى أربعة أهداف (20 / 16) قبل أن يبدأ المنتخب الإسباني في الرد ليعود الأداء وهز الشباك سجالا بين الفريقين.

ورغم استمرار تفوق الدنمارك، تسببت الأخطاء الدنماركية في وسط هذا الشوط والصحوة الإسبانية في تقليص الفارق لهدف واحد (25 / 26) في الدقيقة 46 .

وبمرور الوقت، وعلى الرغم من الحماس الإسباني والأداء القوي من الماتادور في هذا الشوط، حقق المنتخب الدنماركي الفوز الثمين في المباراة وتأهل لملاقاة السويد في النهائي.

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