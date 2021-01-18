السويد تهزم مصر وتتصدر مجموعتها في مونديال اليد

المصدر: د ب أ

تصدر المنتخب السويدي المجموعة السابعة من بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حالياً بفوزه على مضيفه المصري 24 /23، اليوم، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة 12 /9، لكن المنتخب السويدي استعاد توازنه في الشوط الثاني ليخرج فائزا بفارق هدف واحد.

وتصدر المنتخب السويدي المجموعة السابعة بست نقاط، وحل منتخب مصر في المركز الثاني بأربع نقاط.

وفاز منتخب مصر في أول مباراتين على تشيلي ومقدونيا الشمالية، كما فازت السويد في أول مباراتين على مقدونيا الشمالية ثم تشيلي.

وفي وقت سابق اليوم، تأهل منتخب مقدونيا الشمالية إلى الدور الثاني بفوزه على نظيره التشيلي 32 /29 .

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم تشيلي 17/ 16، لكن مقدونيا الشمالية نجحت في تحويل المباراة لصالحها في الشوط الثاني.

وحل منتخب مقدونيا الشمالية ثالثاً في المجموعة السابعة، ليرافق مصر والسويد إلى الدور التالي من المونديال، أما منتخب تشيلي فيسنتقل للمشاركة في كأس الرئيس.

وحقق منتخب مقدونيا الشمالية أول فوز له بعد خسارته في الجولتين الماضيتين، ليحصد أول نقطتين له في الوقت الذي ظل فيه منتخب تشيلي بدون رصيد بعد خسارته للمرة الثالثة على التوالي.

يُذكر أن منتخب مقدونيا الشمالية شارك في البطولة عقب انسحاب التشيك بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفها.

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