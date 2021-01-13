سابالينكا تتوج انطلاقتها الرائعة بلقب بطولة أبو ظبي للتنس

المصدر: د ب أ

أحرزت البيلاروسية أرينا سابالينكا لقب أول لقب في بطولات التنس للموسم الحالي بفوزها على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 6 / 2 و6 / 2 اليوم الأربعاء في المباراة النهائية لبطولة أبو ظبي المفتوحة.

واستأنفت سابالينكا المصنفة العاشرة عالميا المستوى الرائع الذي قدمته في أواخر الموسم الماضي وأحرزت اللقب في بطولة أبو ظبي ليكون الثالث لها على التوالي في آخر ثلاث بطولات خاضتها.

ورفعت سابالينكا رصيدها إلى تسعة ألقاب في مسيرتها الرياضية حتى الآن. وينتظر أن تتقدم إلى المركز السابع في النسخة الجديدة من التصنيف العالمي للعبة والمقرر صدوره يوم الاثنين المقبل عن الرابطة العالمية لمحترفات التنس ليكون أفضل ترتيب لها على الإطلاق في هذا التصنيف.

وتبرز سابالينكا ضمن المرشحات بقوة للمنافسة على لقب بطولة أستراليا المفتوحة المقرر انطلاقها في الثامن من فبراير المقبل في ملبورن بعد تأجيلها من الشهر الحالي إلى الشهر المقبل بسبب جائحة كورونا.

ويخضع جميع اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة لفترة حجر صحي لمدة أسبوعين في أستراليا طبقا للقواعد التي تطبقها أستراليا للسماح بالدخول إلى أراضيها في ظل جائحة كورونا.

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