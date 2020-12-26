وفاة أسطورة كرة السلة كيه.سي جونز

المصدر: رويترز

توفي أسطورة كرة السلة الأمريكي كيه.سي جونز، الفائز بلقب دوري المحترفين ثماني مرات لاعباً وأربع مرات مدرباً، عن عمر 88 عاماً.

وفي تاريخ دوري المحترفين لم يحقق ألقاباً أكثر من جونز في فترة اللعب سوى زميليه في بوسطن سيلتيكس بيل راسل وسام جونز.

ويبقى جونز واحداً من سبعة لاعبين فقط حققوا "التاج الثلاثي" بالفوز بدوري الجامعات ودوري المحترفين الأمريكي وذهبية الأولمبياد وانضم لقاعة مشاهير كرة السلة عام 1989.

وكتب راسل عبر تويتر: "تلقيت اتصالاً أبلغني بأن زميلي وصديقي والأسطورة كيه.سي جونز توفي صباح اليوم" ونشر صورة لهما.

وأضاف: "جمعتنا صداقة خلال نحو 60 عاماً، وهذه آخر صورة جمعتنا. أصدقاء للأبد".

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