حمدان بن محمد: دبي تواصل مساعيها لتكون أكثر المدن نشاطاً وحيوية

المصدر: دبي ــ البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي تواصل مساعيها لتكون ضمن أكثر المدن نشاطاً وحيوية.

ودعا سموه الجميع إلى المشاركة في تحدي دبي للدراجات الهوائية، الفعالية المجتمعية الأكثر تميّزاً في دبي والتي تقام 20 الجاري مروراً بأبرز معالم دبي، ويتم تنظيمها ضمن تحدي دبي للياقة 2020.

وقال سموه في تدوينة على «تويتر»: «تواصل دبي مساعيها لتكون ضمن أكثر المدن نشاطاً وحيوية، وضمن تحدي دبي للياقة 2020 أطلقنا تحدي دبي للدراجات الهوائية والذي يُقام في 20 نوفمبر مروراً بأبرز معالم دبي... شاركوني هذا التحدي من خلال التسجيل عبر

https://dubairide.com»

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