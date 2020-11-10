حمدان بن محمد: شاركوني في تحدي دبي للدراجات الهوائية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

دعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إلى المشاركة في تحدي دبي للدراجات الهوائية، الفعالية المجتمعية الأكثر تميّزاً في دبي التي تقام 20 الجاري مروراً بأبرز معالم دبي، ويتم تنظيم الفعالية ضمن تحدي دبي للياقة 2020، وطالب سموه كل الراغبين في المشاركة بتحدي الدراجات بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للحدث.

ونشر سموه فيديو عن الفعالية في حسابه على «تويتر» وقال: تواصل دبي مساعيها لتكون ضمن أكثر المدن نشاطاً وحيوية، وضمن تحدي دبي للياقة 2020 ، أطلقنا تحدي دبي للدراجات الهوائية، والذي يقام في 20 نوفمبر مروراً بأبرز معالم دبي، شاركوني هذا التحدي من خلال التسجيل عبر

‏‏ http:/‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏ dubairide.com.

ويقام تحدي الدراجات الهوائية عبر مسارين وسط طرقات مفتوحة، خالية من السيارات ، ويخصص الأول للعائلات بطول 4 كلم حول بوليفارد الشيخ محمد بن راشد ، وستكون المشاركة فيه من سن 5 أعوام وما فوق، والثاني، المسار المفتوح لمسافة 14 كلم حول شارع الشيخ زايد والخليج التجاري وقناة دبي المائية ووسط دبي، ويخصص لسن 13 عاماً وما فوق.

ويحتاج المشاركون بالتحدي لإحضار دراجاتهم وخوذاتهم الخاصة، وعبوات المياه، مع ضرورة تسجيل كل متسابق واستلامه رسالة تأكيد حول مشاركته.

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