نادال يبلغ دور الثمانية ببطولة باريس للتنس

المصدر: د ب أ

واصل نجم التنس الإسباني المخضرم رافاييل نادال مسيرته الناجحة ببطولة باريس للأساتذة، بعدما تأهل لدور الثمانية للمسابقة اليوم الخميس، إثر فوزه على الأسترالي جوردان طومسون بنتيجة 6 / 1 و7 / 6 (7 / 3)..

كان نادال، المتوج بـ20 لقبا في بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى، قد احتفل أمس الأربعاء بانتصاره رقم 1000 في مسيرته مع اللعبة البيضاء، بفوزه على مواطنه فيليسيانو لوبيز في الدور الثاني للمسابقة.

وقال نادال /34 عاما/ عقب فوزه على منافسه، المصنف رقم 61 عالميا "كانت المجموعة الأولى رائعة بالنسبة لي وتمكنت من حسم الأمور مبكرا، وهذا ما ساعدني في المجموعة الثانية".

وأضاف نادال: "بدأ إرسال طومسون يتحسن بشكل جيد في المجموعة الثانية وارتكبت بضعة أخطاء لم يكن يجب علي ارتكابها، وعانيت حتى النهاية لكنني وجدت وسيلة للفوز عبر شوط كسر التعادل".

وسيواصل نادال محاولته للفوز بلقبه الأول في بطولة باريس، عندما يواجه مواطنه الإسباني بابلو كارينو بوستا، الذي أطاح بالسلوفاكى نوربرت جومبوس، عقب فوزه عليه بنتيجة 7 / 5 و6/ 2.

وتحدث نادال عن منافسه القادم، حيث قال "لقد خضت بعض المواجهات الصعبة ضده في الماضي".

وأضاف نادال "لقد لعب بشكل رائع حتى بلغ الدور قبل النهائي في بطولة أمريكا المفتوحة ودور الثمانية ببطولة فرنسا، ويلعب الآن بشكل جيد مرة أخرى هنا. (ستكون) مباراة صعبة حقا".

وبلغ الأرجنتيني دييجو شفارتزمان والروسي أندريه ميدفيديف دور الثمانية أيضا في وقت سابق اليوم.

وضرب شفارتزمان موعدا مع ميدفيديف في دور الثمانية، بعدما تغلب اللاعب الأرجنتيني، المصنف التاسع عالميا، على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش بنتيجة 6 / 1 و6 / 1 بدور الـ16 في مباراة استغرقت ساعة واحدة فقط.

في المقابل، خاض ميدفيديف، المصنف الثالث للبطولة، اختبارا أكثر صعوبة أمام الأسترالي أليكس دي مينور، لكن اللاعب الروسي أنهى اللقاء لصالحه في النهاية بنتيجة 5 / 7 و6 / 2 و6/2.

ويحتاج شفارتزمان للفوز على ميدفيديف غدا الجمعة، ليحجز آخر المقاعد المؤهلة للبطولة الختامية للتنس، التي تنطلق في العاصمة البريطانية لندن في 15 نوفمبر الحالي.

تحدث شفارتزمان عقب المباراة قائلا "دافيدوفيتش لاعب يتسم بالشراسة حقا، إنه يحاول تحريك الكرة في كل مرة، لكن مواجهة ميدفيديف ستكون مختلفة، إنني أفعل كل ما بوسعي لأكون في لندن".

من جانب آخر، تأهل الكندي ميلوش راونيتش إلى دور الثمانية بتغلبه على الأمريكي ماركوس جيرون بنتيجة 7 / 6 (7 / 1) و6/2، ليضرب موعدا في الدور القادم مع الفرنسي أوجو هامبرت.

وحافظ هامبرت على أدائه الرائع في البطولة، بعدما فجر مفاجأة مدوية بفوزه على اليوناني ستيفانوس تيستيباس، المصنف الثاني للبطولة، بنتيجة 6 / 3 و6 / 7 (4 / 7) و6 / 3.

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