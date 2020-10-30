تحدي دبي للياقة ينطلق اليوم

المصدر: (دبي ـ عدنان الغربي)

تنطلق اليوم النسخة الرابعة لتحدّي دبي للياقة (30x30)، وتستمر حتى 28 نوفمبر المقبل، وتشمل فعاليات وأنشطة رياضية متنوعة للشباب والعائلات وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وموظفي الشركات وطلبة المدارس وغيرهم، لحثهم على اتباع نمط حياة صحي ونشط.

ويهدف التحدي، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لأول مرة عام 2017، لتشجيع جميع سكان دبي وزوّارها على ممارسة الرياضة يومياً لمدة 30 دقيقة على مدى 30 يوماً

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