تحدّي دبي للياقة «4» ينطلق اليوم

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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يدشّن تحدي دبي للياقة (30X30)، نسخته الرابعة، اليوم، بفعاليات وأنشطة رياضية متنوعة، في قريتي اللياقة بالخوانيج وكايت بيتش، وتستمر فعالياته حتى 28 نوفمبر، ويأتي تنظيمه هذا العام، وسط تدابير وإجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، المبادرة عام 2017، بهدف تشجيع سكان دبي وزوارها على ممارسة الرياضية يوميّاً لمدة 30 دقيقة، على مدى 30 يوماً، لتصبح دبي المدينة الأكثر نشاطاً في العالم، ودعا سموه مختلف فئات المجتمع في الدولة من أفراد ومؤسسات وجهات حكومية وخاصة، وكذلك طلبة المدارس، للمشاركة في نسخة 2020. وشهدت النسخ الثلاث الماضية، تفاعلاً كبيراً، وبلغ مجموع المشاركين ما يقرب من 3 ملايين شخص، بواقع 786 ألفاً في النسخة الأولى «2017»، ومليون مشارك في النسخة الثانية «2018»، وأكثر من 1,1 مليون شخص في العام الماضي.

ويقدم برنامج التحدي في نسخته الجديدة، مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة والفعاليات الافتراضية للشباب والعائلات، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، وموظفي الشركات، وطلبة المدارس وغيرهم، لحثهم على اتباع نمط حياة صحي ونشط، وتشجعهم طوال الشهر على ممارسة الرياضة في الأوقات والأماكن التي تناسبهم، سواء في المنزل أو في مواقع آمنة، تطبق فيها إجراءات التباعد الاجتماعي.

ويركّز برنامج العام الحالي على عنصرَي التوقيت والقرب من مناطق تجمّع السكان والشركات، مع الالتزام بإجراءات السلامة، والتباعد الاجتماعي، ومتطلبات التعقيم، ويضم تحدي دبي للياقة 2020، ثلاث قرى للياقة، و10 مواقع للياقة، وأكثر من 200 جلسة افتراضية، وأكثر من 2000 حصة، في 150 موقعاً طوال الشهر، كما يتضمن البرنامج فعاليات كبرى، من بينها تحدي دبي للجري يوم 27 نوفمبر، ويعد الأكبر على مستوى المدينة حيث تتحول المدينة إلى مضمار للجري، يشارك فيه الأفراد بكافة الأعمار ومستويات اللياقة، لتقديم أفضل أداء خلال مسافات 2 كلم و5 كلم و10 كلم ، ويمكنهم الجري أو الهرولة أو المشي للمسافة التي يختارونها.

تحدي الجري

ويتضمن جدول فعاليات النسخة الرابعة للتحدي، جولات أسبوعية مجانية، برفقة مرشد، ضمن برنامج «جولات المشي والجري في تحدي دبي للياقة»، التي تتيح الاستمتاع بمشاهدة المعالم الشهيرة في دبي، ويمكن للمشاركين، الاختيار من بين 3 مسارات متنوعة، مناسبة لكافة مستويات اللياقة، وهي جولة الـ 5 كيلومترات الممتعة حول «بحيرة البرج» في داون تاون دبي، والجولة الشاطئية المتقدمة على طول «كايت بيتش» لمسافة 10 كيلومترات، وجولة الـ 3 كلم، بدون مرشد، التي تتخذ طابع جولات «البحث عن الكنز» في منطقة خور دبي، وهي متاحة مجاناً في لعبة Questo City explorer، على الهاتف المتحرك. تمّ إنشاء 3 قرى للياقة، تقع في«كايت بيتش» والخوانيج ودبي فيستيفال سيتي مول، وهي استكمال لعشرة مراكز للياقة، تتوزع على «غايت أفينيو»، ومجمع حمدان الرياضي، ومركز دبي للسلع المتعددة، ونادي زعبيل للسيدات، والمدينة المستدامة، ونادي ضباط شرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، ومدينة دبي الرياضية، وذا أوتليت فيليدج وحتا.

دليل

تركز دورة عام 2020 من تحدي دبي للياقة، على التمارين المنزلية، من خلال مركز المحتوى الافتراضي «دليلك للتحدي»،من إعداد أبرز الخبراء في مجال اللياقة والصحة،ويشكّل محطة شاملة، يمكن الوصول إليها مجاناً، للاطلاع على مجموعة واسعة من محتوى اللياقة المناسب لكافة الأعمار،ويتيح الدليل للمشاركين صياغة برنامج اللياقة البدنية الخاص بهم، والاطلاع على مقاطع فيديو، وبرامج تمارين لمدة 30 يوماً، وتحديات ووصفات طعام صحي، ومقالات متعلقة بالصحة.

أنشطة العائلات والدراجات في الخوانيج

تستقبل قرية بنك الإمارات دبي الوطني في الخوانيج للياقة كافة الراغبين في الاستمتاع بممارسة الرياضة في الحديقة وسيجري فيها التركيز على الأنشطة الموجّهة للعائلات والأطفال وركوب الدراجات الهوائية.

تفتح القرية أبوابها للزوار يومياً من الساعة 4 عصراً إلى الـ11 ليلاً من السبت إلى الأربعاء ومن الساعة 4 عصراً حتى منتصف الليل يومي الخميس والجمعة، وستتحول المناطق الخارجية للحديقة إلى 5 مناطق مختلفة تشمل مركزاً لركوب الدراجات، ومسرحاً مجتمعياً، وركناً عائلياً، وجناحاً مخصصاً للسيدات ومنطقة لعب للأطفال.

كرة شاطئية وتدريبات جماعية في كايت بيتش

تقدم قرية موانئ دبي العالمية في كايت بيتش للياقة مجموعة متنوعة من الأنشطة الخارجية ضمن أجواء آمنة مع مراعاة كافة إجراءات التباعد الاجتماعي، وستقام أنشطة ترفيهية عائلية في 16 منطقة مختلفة أنشئت كل منها لتوفير تجربة لياقة فريدة وإطلالة خلابة على بحر العرب، وتفتح القرية أبوابها على مدار 30 يوماً، من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 ظهراً إلى الـ11 ليلاً، ويومي الجمعة والسبت من الـ7 صباحاً إلى الـ11 ليلاً، وتتضمن مسرحاً رئيسياً للبرامج اليومية ومعسكراً للتمارين الجماعية وملعب كرة قدم شاطئية، ومنطقة لعب مخصصة للأطفال، ومنطقة لألعاب القفز، وأخرى للتدريب على الألعاب القتالية، وعوائق ومعدات مجانية، إضافة إلى مساحة شاملة للصحة والرفاهية، وملعب لكرة السلة، ومنطقة للعبة الدوران، ومنطقة متعددة الأغراض تقام فيها التمارين الجماعية وجلسات اللياقة بقيادة مدربين متخصصين.

وستكون علامة اللياقة التجارية العالمية «أندر آرمور» حاضرة في القرية وتدعو الرياضيين بكافة القدرات إلى اختبار مدى رشاقتهم وسرعتهم وقوّتهم وقدرتهم على التحمّل ضمن تحدي «أندر آرمور» للياقة الوظيفية.

وجهة المغامرات في فيستيفال سيتي

تشكّل قرية ماي دبي في فيستيفال سيتي مول للياقة أحدث وجهة للمغامرات المناسبة لكل أفراد العائلة، حيث سترحّب بالمشاركين في تحدي دبي للياقة ابتداء من 6 نوفمبر. وسيشكّل القوس المحطة الأبرز في القرية وهو عبارة عن موقع ضخم متعدد الأغراض ستقام فيه أربعة أنشطة هي جدار التسلق، والخط الانزلاقي، ومنصة القفز، والطيران السريع، بالإضافة إلى أربع مناطق أنشطة ممتعة، تشمل كرة القدم وكرة السلة وحلبة متعرّجة للدراجات الهوائية، ومسرحاً للتمارين الرياضية.

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