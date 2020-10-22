توماس باخ: نرفض استبعاد أي دولة من أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

رفض توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إمكانية استبعاد دول من أولمبياد طوكيو بسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد بها.

وقال باخ مساء الأربعاء عبر شبكة "إنستغرام" لتبادل الصور خلال نقاشه مع الألماني جوهانيس فيتير بطل رمي الزانة الألماني "الرياضيون لا يتحملون مسؤولية ذلك".

وأضاف:"إذا جاءت نتيجة الرياضيين سلبية ، إذا احترموا إرشادات مكافحة فيروس كورونا مثل الأخرين، فينبغي منحهم الفرصة للمشاركة".

وأكد باخ أن منظمي أولمبياد طوكيو يخططون لتطبيق تصور طبي في قرية الرياضيين في الوقت الذي يحرص فيه فريق العمل على الوصول "لأفضل معدل للمعايير الأمنية هناك".

وسيتم تقسيم الفرق والرياضيين في فقاعات وسيتم الاكتفاء بتقديم وجبات مغلفة داخل المنافذ بقرية الرياضيين.

وبالنسبة لتطوير العقار المحتمل لمكافحة كورونا، قال باخ أن اللجنة الأولمبية الدولية أصبحت "أكثر ثقة في كل اسبوع" حيث بات من الممكن أن تتقدم العديد من الشركات بطلب الحصول على ترخيص لانتاج العقار بحلول نهاية العام.

وأشار "إنها أنباء جيدة بالتأكيد" مشيرا إلى أنه لا يخشى الأعراض الجانبية المحتملة للعقار الجديد، نظرا إلى "ثقته في الجهات المعنية بالشئون الصحية".

وتأجلت أولمبياد طوكيو للعام المقبل بسبب الجائحة، وتعمل اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة للدورة الصيفية على العديد من السيناريوهات بشأن كيفية تنظيم الأولمبياد وسط الأزمة الصحية الحالية.

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