النمساوي تيم يتوّج ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

المصدر: رويترز

حصد دومينيك تيم لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى للتنس بعدما حقق انتفاضة هائلة، وفاز على الألماني ألكسندر زفيريف 2-6 و4-6 و6-4 و6-3 و7-6 في نهائي مثير لبطولة أمريكا المفتوحة أمس الأحد.

وبدأ تيم المصنف الثالث عالميا، البالغ عمره 27 عاما، المباراة وهو المرشح للفوز، بعدما خسر في ثلاث مباريات نهائية بالبطولات الكبرى، لكن بدا أنه أهدر فرصة ذهبية عقب خسارة أول مجموعتين.

وظهر التوتر على تيم، الذي خسر مجموعة واحدة فقط في طريقه للوصول إلى النهائي، في البداية لكنه بدأ في استعادة مستواه بشكل تدريجي وعاد بقوة وفاز بالمجموعة الثالثة.

وتعثر زفيريف خلال التأخر 4-3 في المجموعة الرابعة المثيرة، ليسمح لتيم بإدراك التعادل واللجوء إلى مجموعة خامسة.

وتأخر تيم، الذي عانى من إصابة عضلية، بنتيجة 5-3 في المجموعة الأخيرة، لكنه اعتمد على ضربات قوية من الخط الخلفي، ليدرك التعادل ويصل إلى الشوط الفاصل.

وأهدر تيم فرصتين لحسم المباراة أثناء التقدم 6-4 في الشوط الفاصل، لكن عندما جاءت الفرصة الثالثة سدد زفيريف الكرة خارج الملعب لتنتهي المواجهة بعد أربع ساعات ودقيقتين من اللعب.

وقال تيم، الذي أصبح ثاني نمساوي يتوج بلقب في البطولات الكبرى عقب فوز نجاح توماس موستر في بطولة فرنسا المفتوحة 1995: "كنت أتمنى وجود فائزين اثنين اليوم. كلانا يستحق".

وسبق أن خسر تيم في آخر مباراتين نهائيتين لبطولة فرنسا المفتوحة أمام رفائيل نادال، كما خسر أمام نوفاك ديوكوفيتش في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام.

وهذه المرة بدأ تيم المباراة وهو المرشح للفوز، لكنه احتاج إلى انتفاضة ليصبح أول لاعب يحول تأخره بمجموعتين إلى فوز بلقب في البطولات الكبرى منذ فعلها جاستون جاوديو في فرنسا المفتوحة 2004.

وأصبح تيم أول لاعب في منافسات الرجال من مواليد تسعينات القرن الماضي يتوج بلقب في البطولات الأربع الكبرى، كما أصبح أول لاعب، بعيدا عن الثلاثة الكبار نادال وديوكوفيتش وروجر فيدرر، يتوج بلقب كبير منذ فعلها ستانيسلاس فافرينكا بحصد لقب أمريكا المفتوحة 2016.

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