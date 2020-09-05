نتائج قرعة بطولة العالم لكرة اليد في مصر

المصدر: د ب أ

أسفرت قرعة الدور الأول لبطولة العالم لكرة اليد (مصر 2021) ، والتي أجريت اليوم عند سفح أهرامات الجيزة، عن وقوع المنتخب الدنماركي حامل اللقب ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم معه منتخبات الأرجنتين والبحرين والكونغو الديمقراطية.

كما اختار المنتخب المصري صاحب الأرض اللعب في المجموعة السابعة، التي تضم معه منتخبات السويد وجمهورية التشيك والمنتخب المنتظر تأهله من أمريكا الجنوبية والوسطى.

وأوقعت القرعة المنتخبين الجزائري والمغربي في مواجهة عربية مبكرة ضمن المجموعة السادسة التي تضم معهما منتخبي البرتغال وأيسلندا.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات ألمانيا والمجر وأوروغواي وكيب فيردي (الرأس الأخضر)، فيما ضمت المجموعة الثانية المنتخب التونسي (نسور قرطاج) مع منتخبات إسبانيا والبرازيل وبولندا.

وأوقعت القرعة منتخب كرواتيا ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات اليابان وأنجولا وقطر.

وضمت المجموعة الخامسة منتخبات النرويج وصيف بطل العالم والنمسا وفرنسا صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة مع المنتخب المنتظر تأهله من أمريكا الشمالية، فيما ضمت المجموعة الثامنة منتخبات سلوفينيا وبيلاروس وكوريا الجنوبية وروسيا.

وتقام النسخة السابعة والعشرون من مونديال الأندية في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021 بمشاركة 32 منتخبا.

وقسمت المنتخبات الـ32 المشاركة بالبطولة على أربعة مستويات تم الإعلان عنها في 23 يوليو الماضي، بحيث ضم كل مستوى ثمانية منتخبات علما بأن المنتخبين غير المتأهلين جاءا بين فرق المستوى الرابع.

ورغم وجود المنتخب المصري ضمن فرق المستوى الثاني، تم السماح له باختيار مجموعته التي يشارك فيها بالدور الأول للبطولة قبل استكمال مراسم سحب القرعة لتوزيع منتخبات المستوى الثاني على باقي المجموعات.

وخلال سحب القرعة اليوم، وزعت المنتخبات الـ32 على ثماني مجموعات في الدور الأول للبطولة، حيث ضمت كل مجموعة أربعة منتخبات بواقع منتخب واحد فقط من كل مستوى من المستويات الأربعة.

وبدأت مراسم سحب القرعة بتوزيع منتخبات المستوى الرابع على المجموعات الثماني ثم تلاها توزيع منتخبات المستوى الثالث على المجموعات الثماني أيضا ثم توزيع منتخبات المستوى الأول.

وبعدها، اختار المنتخب المصري مجموعته قبل استكمال القرعة بتوزيع باقي منتخبات المستوى الثاني على باقي المجموعات الأخرى.

وتتنافس منتخبات كل مجموعة فيما بينها بنظام دوري من دور واحد على أن تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة في ختام فعاليات الدور الأول إلى الدور الثاني (الدور الرئيسي)، الذي يضم 24 منتخبا.

وفي الدور الرئيسي، ستقسم المنتخبات الـ24 على أربع مجموعات فحسب، حيث تضم كل منها ستة منتخبات تتنافس فيما بينها بنظام دوري من دور واحد ليتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية فعاليات هذا الدور إلى دور الثمانية بداية الأدوار الإقصائية في البطولة.

وتقام فعاليات الدور الأول للبطولة من 13 إلى 19 يناير المقبل، فيما تقام فعاليات الدور الرئيسي من 20 إلى 25 من الشهر نفسه ثم تقام فعاليات دور الثمانية في 27 و28 من الشهر نفسه، فيما تقام مباراتا الدور قبل النهائي في 29 ثم المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث في 31 من الشهر نفسه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز