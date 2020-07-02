إصابة 6 لاعبين في فريق دالاس بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

قالت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم أمس الأربعاء إن ستة من لاعبي دالاس أصيبوا بفيروس كورونا المستجد قبل أسبوع واحد على انطلاق المسابقة في أورلاندو بفلوريدا.

وجاءت اثنتان من الفحوص الإيجابية بعد وصول اللاعبين مباشرة إلى فندق الإقامة في فلوريدا في 27 يونيو، بينما تأكدت إيجابية فحوص الأربعة الآخرين في اليومين الماضيين.

وقال دالاس: "جاءت نتيجة فحص كل عضو في وفد دالاس سلبية لكوفيد-19 عبر اختبارات جرت بإشراف رابطة الدوري الأمريكي قبل سفر النادي صباح السبت".

وأضاف "اتخذ دالاس خطوات استباقية لعزل اللاعبين المصابين حديثا بالعدوى بالإضافة لكل لاعبي دالاس وأعضاء الجهاز الفني في أورلاندو كإجراء احترازي".

وتقام البطولة التي تضم 54 مباراة في مجمع ئي.إس.بي.إن وايد وورلد أوف سبورتس بدون جماهير، وتنطلق في الثامن من يوليو، بينما كان من المقرر أن يلتقي دالاس مع فانكوفر في اليوم التالي.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحالات الإيجابية ستؤثر على جدول المباريات.

وتابع دالاس "كل أعضاء نادينا يتبعون بروتوكولات الصحة والسلامة التي وضعتها رابطة الدوري وسيبقون في الحجر الصحي في غرفهم بالفندق في انتظار نتائج المزيد من فحوص كوفيد-19".

وخضعت مجموعة مؤلفة من 392 لاعبا ومدربا وعضوا في الأجهزة الفنية لفحوص على مدار اليومين الماضيين، وقالت رابطة الدوري في وقت سابق إن 20 لاعبا وستة من أعضاء الأجهزة الفنية جاءت فحوصهم إيجابية لكوفيد-19.

وبدأت الفرق في الوصول إلى أورلاندو الأسبوع الماضي من أجل إعادة إطلاق الموسم 25 في تاريخ المسابقة، الذي تم تعليق منافساته في مارس آذار في خضم تفشي فيروس كورونا.

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