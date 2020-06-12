إقامة كأس العالم لكرة اليد 2021 بمصر في موعدها

المصدر: د ب أ

أكد المهندس حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أنه لا توجد أية نية لتأجيل بطولة كأس العالم لليد 2021 التي ستقام في مصر.

وقال حسن مصطفى، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت إن البطولة ستقام في مصر ولا أساس من الصحة لما تردد عن تآجيل بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 بسبب فيروس كورونا، ولا توجد أية نية لتأجيلها.

وأضاف: "البطولة ستخرج في أبهى صورة لها وتكون صورة مشرفة لمصر"، مؤكدا بالقول :"لدي ثقة كبيرة في أن هذه البطولة ستكون من أنجح البطولات من الناحية التنظيمية".

وتابع:"البطولة الماضية تم تنظيمها في ألمانيا والدنمارك وبطولة 2023، ستقام في ثلاث دول، وقررنا اسناد البطولة لمصر بمفردها لثقتنا الكبيرة في قدرتها على إخراج البطولة في أفضل صورة".

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