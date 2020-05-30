النمسا توافق على إقامة سباقين "فورمولا1" من دون جماهير

المصدر: رويترز

وافقت وزارة الصحة النمساوية، اليوم السبت، على إقامة مرحلتين لبطولة العالم لسباقات سيارات "فورمولا 1"، لينطلق الموسم المؤجل في 5 و12 يوليو المقبل، من دون جماهير.

وستستضيف حلبة "رد بول" في سبيلبيرغ، التي تبعد نحو 200 كيلومتر جنوب غرب العاصمة فيينا، السباقين، بالتوافق مع خطط احتواء انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة النمساوية في موقعها الرسمي في الإنترنت أن المنظمين قدموا خطة أمنية شاملة واحترافية لمنع العدوى.

وقال وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبر: "الخطة تدعو إلى إجراءات صحية صارمة واختبارات دورية وفحوصات صحية للفرق وموظفيها".

وذكر الاتحاد الدولي للسيارات، يوم الخميس الماضي، أن كل فريق من العشرة المشاركين في البطولة سيسمح له باصطحاب 80 فردا بحد أقصى في كل سباق عندما ينطلق الموسم في يوليو.

وأعلن منظمو "فورمولا 1"، في وقت سابق من العام الحالي، عن خطط محاولة انطلاق الموسم، الذي تأجلت بدايته، في النمسا بدون جماهير والانتهاء في أبو ظبي في ديسمبر المقبل، بعد سباقات في آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

وكانت النمسا من بين الدول التي بدأت تخفيف القيود مع تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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