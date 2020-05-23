إصابة أسطورة السلة باتريك يوينج بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلن باتريك يوينج اسطورة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مساء الجمعة إصابته بفيروس كورونا.

وكتب يوينج "57 عاما" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" تغريدة جاء فيها :"هذا الفيروس خطير ولا يجب الاستخفاف به".

ويخضع لاعب نيويورك نيكس، والذي لعب أيضا لسياتيل سوبرسونيكس وأورلاندو ماجيك، للعزل في إحدى مستشفيات واشنطن/ وفقا لجامعة جورج تاون.

ويدرب يوينج ، البطل الأولمبي مرتين، فريق السلة في جامعة جورج تاون هوياس. وذكرت الجامعة أن يوينج هو الوحيد في برنامج كرة السلة الذي جاءت نتيجة فحصه إيجابية.

وقال يوينج:" أنا بخير وسأعبر من هذه الازمة. أريد أن يشعر الجميع بالآمان و يعتنوا بأنفسهم ومن يحبون".

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