مقيم بدبي يتسلّق حاملاً ابنه ارتفاعاً يعادل «برج خليفة» خلال 4 ساعات

المصدر: دبي - البيان

يخوض نيك واتسون وابنه ريو، من فريق أنجل وولف، تحدّي تحمُّل جديد بدعم من مجلس دبي الرياضي، حيث يشارك الثنائي الذي يعيش في دبي في تحدي تسلق السلالم في المنزل 118 مرة، ما يعادل تسلق برج خليفة الذي يعد أطول برج في العالم.

وسيقوم الأب اليوم بحمل ابنه ريو، وهو من أصحاب الهمم، على ظهره ليتسلقا معاً سلالم المنزل صعوداً وهبوطاً 118 مرة (ما مجموعه 829 متراً) في سباق تسلق متواصل، حيث يسعى ريو ووالده من خلال التسلق الذي سيستمر نحو 4 ساعات إلى إلهام المجتمع من أجل البقاء في المنزل والحفاظ على الصحة واللياقة خلال جائحة فيروس (كوفيد 19).

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