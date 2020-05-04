فريتز وراي يفوزان ببطولة افتراضية للتنس ويتبرعان بمليون دولار

المصدر: رويترز

فاز لاعب التنس الأمريكي تايلور فريتز وزميلته أديسون راي، التي تحظى بشعبية في تطبيق (تيك توك)، ببطولة افتراضية للتنس أمس الأحد مع استمرار توقف كل منافسات اللعبة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وشهدت البطولة مشاركة سيرينا وليامز وشقيقتها فينوس واليابانية نعومي أوساكا ومواطنها كي نيشيكوري والروسية المعتزلة مؤخرا ماريا شارابوفا، وذلك من أجل جمع الأموال للأعمال الخيرية.

وتوقفت منافسات التنس للمحترفين حتى منتصف يوليو على الأقل بسبب جائحة فيروس كورونا، ما يعني انتقال اهتمام المشجعين واللاعبين إلى البطولات الإلكترونية للعبة.

وفي المباراة النهائية، لعب فريتز وراي ضد نيشيكوري وزميله ستيف أوكي، المتخصص في الموسيقى، وتابع المواجهة أكثر من 35 ألف شخص على فيسبوك رغم وجود بعض المشكلات الفنية خلال البث.

واستؤنف اللعب مرة أخرى بعد نقاش طريف بمشاركة المعلق جون مكنرو الفائز بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.

وكما هو الحال في المباريات الواقعية، فرض فريتز سيطرته بفضل ضربات الإرسال القوية وفاز مع راي 6-4 ليحصد اللقب وينال جائزة قدرها مليون دولار سيتم التبرع بها لجمعية خيرية لمكافحة الجوع.

وسينال كل لاعب 25 ألف دولار وسيختار جهة خيرية للتبرع بالمبلغ.

وقال فريتز "كنت أشعر بالتوتر بشكل أكبر من المباريات الواقعية في عالم التنس".

ولم يكن بوسع الشقيقتين وليامز ترجمة قوتهما في اللعبة الواقعية إلى المنافسات الافتراضية وخرجت اللاعبتان من الدور الأول.

وخرجت شارابوفا وزميلتها كارلي كلوس عارضة الأزياء من الدور الأول بينما اعتبرت أوساكا منسحبة من مواجهة نيشيكوري وأوكي بعدما عانت زميلتها هايلي بيبر من مشكلات في الإنترنت.

ووصف مكنرو المشكلات الفنية وكأنها "مثل توقف اللعب بسبب الأمطار" بينما كانت المنافسات ممتعة للمشاهدين.

وفي الأسبوع الماضي خطف رفائيل نادال وآندي موراي الأضواء في بطولة مدريد المفتوحة الافتراضية، والتي شهدت أيضا بعض المشكلات الفنية خلال المنافسات.

وقال مكنرو "هذا وقت مجنون لكننا جميعا في حاجة إلى قضاء بعض الأوقات المرحة من أجل هدف مهم".

وتسببت جائحة فيروس كورونا، التي أصابت أكثر من 3.4 مليون شخص وقتلت 240 ألف شخص على الأقل حول العالم، في تأجيل وإلغاء أغلب المنافسات الرياضية.

وألغيت بطولة ويمبلدون لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، بينما تأجلت بطولة فرنسا المفتوحة، التي كان من المفترض أن تنطلق هذا الشهر، حتى سبتمبر.

وألغيت كل بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين واتحاد اللاعبات المحترفات حتى منتصف يوليو على الأقل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز