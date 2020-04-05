دبي الرياضي يشعل النشاط بماراثون منزلي لمسافة 42 كيلومتراً

المصدر: دبي ــ البيان

ضمن الابتكارات الاستثنائية التي تميزت دبي، في أثرها المجتمعي خلال المرحلة الحالية، أعلن مجلس دبي الرياضي، ونادي «5:30 للجري»، وشركة «آسيكس» للمنتجات الرياضية، عن إطلاق فعالية «الماراثون المنزلي»، التي تأتي في إطار مبادرة المجلس الرائدة «خلك نشيط.. وخلك سليم»، بهدف تشجيّع مختلف فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضية وتمارين النشاط البدني للمحافظة على الجسم السليم، وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة.

وينطلق الماراثون يوم الجمعة المقبل لمسافة 42.195 كيلومتراً، وسيكون عبارة عن سباق زمني بالجري داخل المنزل، يستمر لعشر ساعات كاملة، تبدأ من الثامنة صباحاً وتنتهي في السادسة مساء، على أن يتاح السباق لكافة الأعمار والمستويات البدنية من الرجال والنساء.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ مجلس دبي الرياضي يطلق "الماراثون المنزلي" 10 الجاري