مجلس دبي الرياضي يطلق "الماراثون المنزلي" 10 الجاري

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي ونادي "5:30" للجري وشركة آسيكس للمنتجات الرياضية عن إطلاق فعالية جديدة مبتكرة هي "الماراثون المنزلي" التي تأتي في إطار مبادرة مجلس دبي الرياضي الرائدة "خلك نشيط.. وخلك سليم" وضمن الحملة الوطنية "خلك في البيت" التي تهدف إلى تحفيز الجمهور على البقاء في المنزل وتشجّع مختلف فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضية وتمارين النشاط البني خلال الفترة الحالية للمحافظة على الجسم السليم وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة.

وينطلق الماراثون الجمعة 10 أبريل الجاري لمسافة 42.195 كيلومترًا وسيكون الماراثون عبارة عن سباق زمني بالجري داخل المنزل يستمر لعشر ساعات كاملة، حيث يبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وينتهي في الساعة السادسة مساء، ويتاح السباق لكافة الأعمار والمستويات البدنية من الرجال والنساء، وللمتسابق حرية اختيار طريقة المشاركة بالجري سواء في غرفة واحدة أو في جميع غرف المنزل.



التسجيل

يمكن التسجيل في السباق عبر الموقع الرسمي لنادي الخامسة والنصف للجري عبر الرابط www.530run.ae ويستمر التسجيل للمشاركة حتى الساعة السادسة مساء الأحد 5 أبريل الجاري، وتتاح المشاركة بشكل فردي للجميع من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل الدولة أو خارجها بشرط مراعاة بداية السباق حسب التوقيت الزمني لدولة الإمارات.

ويتوجب على الراغبين في المشاركة استخدام حذاءً رياضيًا، وهاتف ذكي أو ساعة ذكية، واستخدام برنامج سترافا الرياضي على الهاتف أو الساعة لتتبع مسافة الجري على أن يكون الحساب مسجلًا في البرنامج باسم صاحب الاشتراك، ثم يشترك من خلال البرنامج في مجموعة "ماراثون المنزل".



شروط المشاركة

يعد الجري داخل المنزل أهم شرط من شروط المشاركة، كما يجب على المشاركين الجري على الأرض وليس على أي جهاز، وسيتم مراقبة المشاركة عبر برنامج سترافا، حيث سيتم استبعاد أي مشاركة تتم خارج المنزل أو على أجهزة الجري أو أي معدات أخرى.

ويحصل الفائزون الثلاثة من الرجال والنساء الذين استطاعوا إنهاء السباق في أسرع زمن على جوائز عينية من شركة آسيكس بالإضافة إلى حصولهم على تذكرة للمشاركة في ماراثون موسكو، ويحصل العشرة الأوائل على اشتراك مجاني في نادي فيرتكس فيتنس للياقة البدنية، كما يحصل جميع المشاركين الذين أنهو السباق على قميص آسيكس وميدالية المشاركة بالإضافة إلى شهادة مشاركة من النادي.

وقال فؤاد ناصر مؤسس نادي الخامسة والنصف للجري: "يسر نادي الخامسة ونصف للجري أن يتعاون مع مجلس دبي الرياضي وشركة آسيكس في دعم مبادرة المجلس الرائدة خلك نشيط وخلك سليم من خلال ابتكار (الماراثون المنزلي) السباق الأول من نوعه في العالم، الذي ابتكرت فكرته من واقع الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب وباء كورونا، وجعلتنا هذه الظروف نفكر خارج الصندوق لابتكار شيء جديد يمكن أن يفيد المجتمع ويحث كافة أفراده على البقاء في المنزل والحفاظ على صحتهم ولياقتهم من خلال ممارسة الرياضة، لذلك قمنا بإعداد خطة لمساعدة العدائين على الاستعداد للماراثون من خلال تقديم حصص تدريبية في الجري تبث على الهواء مباشرة مع المدرب كريس بون سفير شركة آسيكس، كما تقدم المعلمة زينب فهد دروس في اليوغا".

وأضاف ناصر: " ونشكر مجلس دبي الرياضي على دعمه الكبير لهذا الحدث المهم والمبتكر، كما نشر جميع شركائنا في تنظيم الحدث منهم آسيكس وفيرتكس لمساهمتهم الكبيرة من خلال تقديم الدعم بالحصص التدريبية والجوائز".

ومن جانبها قالت آنا إليسا سيكساس مدير التسويق في شركة آسيكس الشرق الأوسط: "يسعدنا أن نقدم الدعم لهذه المبادرة المجتمعية الرائدة، وإن الماراثون المنزلي يعد مثالًا رائعًا على شغف المجتمع الإماراتي بممارسة الرياضة برغم الظروف الحالية، ومن المدهش أن نشاهد كافة فئات المجتمع وهو يدعمون بعضهم البعض لمواجهة هذا الوباء المتفشي".