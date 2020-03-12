تعليق الـ (إن بي إيه) بعد إصابة لاعب بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت رابطة دوري السلة الأمريكي للمحترفين (إن بي إيه) تعليق الموسم الرياضي الحالي حتى إشعار آخر بعد أن أظهرت نتائج أولية لتحاليل إصابة أحد لاعبي فريق يوتا غاز بفيروس كورونا.

وقالت الرابطة في بيان إنها ألغت مباراة كانت ستجمع بين فريقي أوكلاهوما سيتي ثاندر وفريق يوتا جاز، وذلك بعد أن أظهرت نتيجة التحليل إصابة اللاعب قبل وقت قصير من بدء المباراة.

وأضافت الرابطة: "سيتم إيقاف الدوري الأمريكي للمحترفين بعد اختتام جدول مباريات اليوم حتى إشعار آخر"، مضيفة أنها ستستغل هذا التوقف "لتحديد الخطوات التالية للمضي قدما فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا".