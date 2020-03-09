إلغاء بطولة إنديان ويلز للتنس بسبب فيروس كورونا

المصدر: رويترز

أعلن منظمون يوم الأحد إلغاء بطولة إنديان ويلز للتنس في جنوب كاليفورنيا بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وقال ديفيد أجوس أستاذ الطب والهندسة الطبية الحيوية في جامعة جنوب كاليفورنيا "هناك خطورة كبيرة في الوقت الحالي على الصحة العامة بمنطقة ريفرسايد كاونتي في حال وجود تجمع كبير".

وأضاف "ليس من المصلحة العامة للمشجعين واللاعبين والمناطق المجاورة إقامة المسابقة. يجب أن نتكاتف معا لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا".

وكان من المفترض أن تنطلق البطولة يوم الثلاثاء وتجذب مجموعة من أبرز اللاعبين كما حضر حوالي 475 ألف مشجع منافسات العام الماضي.

وأكد المنظمون أنه يحق لأي شخص اشترى التذاكر بشكل مباشر من إدارة البطولة التقدم بطلب لاسترجاع المبلغ المالي لنسخة 2020 أو الحصول على رصيد في تذاكر نسخة 2021.

وتأثرت العديد من الأحداث الرياضية حول العالم بفيروس كورونا وتقرر تأجيل مباريات لكرة القدم في بطولة كبرى مثل الدوري الإيطالي أو إقامة مباريات دون حضور مشجعين وحدث الأمر ذاته في ألعاب أخرى حيث سيقام سباق جائزة البحرين ببطولة العالم فورمولا 1 للسيارات خلال الشهر الحالي بدون جماهير.

وأصيب أكثر من 106 آلاف شخص بفيروس كورونا في العالم وتوفي 3600 على الأقل وفقا لإحصاء لرويترز يستند إلى ما أعلنته الحكومات.